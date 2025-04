Semana Santa en Palma 2025: horario y recorrido de las procesiones del Martes Santo

PALMA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los desfiles procesionales de la Semana Santa de Palma siguen llenando las calles de la capital balear de devoción y fervor y atrayendo a vecinos y visitantes.

Este Martes Santo, día 15 de abril, estos son los horarios y recorridos de las procesiones que saldrán a las calles de Palma:

Procesión de la Virgen del Carmen: Salida de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (es Coll) a las 19.00 horas. Plaza de la Iglesia, C/de Bartomeu Castell, C/ del Carenal Rossell, C/ de les Illes Pitiüses, C/de José Vargas Ponce, C/ de Josep Tarongí, C/ del Cardenal Rossell, C/ de Trafalgar, C/ de l'illa de Corfú, C/ de Josep Mascaró i Passarius, C/ de Arapiles, plaza de la Iglesia y entrada en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen.

Procesión de la Virgen Dolorosa: Salida de la iglesia de Sant Nicolau a las 21.00 horas. Plaza Frederic Chopin, C/Tous i Maroto, C/ Constitució, paseo del Borne, plaza Joan Carles I, C/ de Sant Jaume, plaza de Santa Magdalena, C/ del Jardí Botànic, Costa de la Sang, Costa de l'Hospital, plaza del Hospital y entrada a la iglesia de la Aunciación.