El senador Miguel Jerez (PP) dice que la directora insular en Pitiusas responde a las "consignas del sanchismo"

Archivo - Miquel Jerez atiende a los medios en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

IBIZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Ibiza ha advertido de que la directora insular del Estado, Raquel Guasch, "debería reconsiderar su función" puesto que "su actuación no responde a los intereses de la ciudadanía, sino a las consignas del sanchismo".

En un comunicado, el senador autonómico Miquel Jerez ha señalado que "en Ibiza no hay Gobierno; lo que hay es sanchismo y Guasch constituye la versión más auténtica".

Jerez ha subrayado que, en plena crisis migratoria, reclamar empatía y solidaridad a unos Consells y ayuntamientos "desbordados" demuestra, en el mejor de los casos, "una desconexión absoluta con la realidad, y en el peor, mala fe política".

El senador 'popular' ha denunciado que "el Gobierno ha incumplido sistemáticamente convenios fundamentales como el de carreteras". Por ello, no se trata ya de "abandono, sino de un agravio permanente hacia estas Islas".

En este sentido, Jerez ha criticado que Guasch, lejos de exigir soluciones, "lo justifica y dedica sus intervenciones a desacreditar a quienes sí cumplen con su labor institucional".

En relación con las declaraciones de Guasch sobre la acogida de refugiados, Jerez ha advertido de que comparar la llegada de ucranianos, fruto de un programa de cooperación europea, con la inmigración irregular "es una manipulación inadmisible".