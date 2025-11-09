El senador propio para Formentera, la emergencia climática y la educación pública, a debate el martes en Parlament

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La proposición de ley sobre la reforma constitucional necesaria para el senador propio de Formentera, la situación de emergencia climática y la educación pública centrarán el debate del próximo pleno del Parlament, el martes, a partir de las 10.00 horas.

En concreto, la Cámara deberá decidir en la próxima sesión plenaria si ratifica la proposición de ley sobre la reforma constitucional necesaria para que Formentera pueda contar con un senador propio, independiente del que escoja la isla de Ibiza.

Además, la sesión plenaria debatirá el martes una moción del PSIB relativa a los riesgos frente a fenómenos meteorológicos, así como una Proposición No de Ley (PNL) también de los socialistas a favor del pacto de estado frente a la emergencia climática.

También MÉS per Mallorca llevará al próximo pleno una PNL en defensa de la educación pública, al considerar que el Govern "está pervirtiendo el reparto entre la escuela pública y la concertada".

Así lo ha señalado el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de esta semana en la que ha cargado contra el Ejecutivo por "hacer un discurso muy peligroso" y no atender "los problemas reales" de la educación.

Según Apesteguia, el PP quiere que haya escuela concertada "incluso donde existe escuela pública" y, además, "fuerza el sistema" para garantizar que la concertada tiene suficientes alumnos.

"No tenemos ningún problema con la escuela concertada, lo que queremos es garantizar que cumple su papel, no que suple la escuela pública donde ésta puede prestar el servicio educativo", ha argumentado.

La próxima sesión plenaria incluirá asimismo una interpelación de Unidas Podemos al conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, en materia de vivienda.

Según ha expuesto el diputado de Unidas Podemos, José María García, la formación pretende aportar medidas para paliar la falta de vivienda en el archipiélago. "El Ibavi no tiene ninguna promoción de viviendas y el programa 'Alquiler Seguro' no ha tenido sus efectos", ha criticado García, refiriéndose además a otras medidas del Ejecutivo que a su parecer no resuelven el problema habitacional.

Previo a todo ello, el Parlament arrancará el pleno con la habitual sesión de control al Govern, que en esta ocasión girará en torno a los ceses y dimisiones del organigrama de altos cargos del Govern en los últimos dos años, el ambiente en IB3, el techo de gasto, los resultados obtenidos en la World Travel Market (WTM) de Londres, la gestión de la consellera de Salud, y la vehicularidad del castellano en la enseñanza, entre otras cuestiones.

Precisamente, respecto a este último asunto, el PP ha asegurado que no retirará su proposición de ley para modificar la Ley balear de Educación con la que pretende regular la vehicularidad del castellano en la educación, tal y como ha exigido Vox esta semana, pero no se cierra a "seguir hablando" con los de Santiago Abascal.

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha hecho esta petición en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de esta semana, al considerar que la proposición de ley de los 'populares' es "un paripé y una estafa".

En contraposición, la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha insistido en que la iniciativa de su grupo es "lo que se acordó" con Vox y ha defendido ante las críticas que "no es papel mojado".