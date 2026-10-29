Señalan para marzo de 2029 el juicio por una una agresión homófoba en plena calle al grito de "puto maricón de mierda"

El acusado de una agresión homófoba en Palma, en la audiencia preliminar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha señalado para el 2 de marzo de 2029 el juicio contra un joven acusado de una agresión homófoba a otro joven en plena calle en Palma al grito de "puto maricón de mierda".

Las partes estaban citadas este jueves a una audiencia preliminar para la preparación de la vista oral, que ha sido finalmente señalada, aunque la presidenta del Tribunal ha indicado que se podría adelantar si hubiera huecos o suspensiones en el calendario.

La Fiscalía solicita una condena a un año y dos meses de prisión por un delito de odio o, alternativamente, a un año y medio de cárcel por delito contra la integridad moral por unos hechos que ocurrieron en marzo de 2025.

Según el escrito de acusación, el procesado iba en compañía de otros jóvenes, algunos menores de edad y se dirigieron a la víctima, que iba con una amiga, con expresiones como "dónde vas así vestido puto maricón de mierda, con esa camiseta de Hello Kitty" o "eres un maricón".

La víctima evitó en todo momento la confrontación. Sin embargo, en un momento dado, el procesado le propinó una patada que hizo que cayera al suelo, momento en que le volvió a golpear y pisotear mientras seguía profiriendo expresiones como "esto es España, acostúmbrate a esto" o "suerte tienes que no te haya pegado más que unas patadas, puto maricón".

Sostiene el fiscal que el acusado actuó movido únicamente con el propósito de humillar al perjudicado por su orientación sexual "manteniendo una clara actitud reiterada de menosprecio y discurso humillante y denigratorio, homófobo e injurioso".

El Ministerio Público pide igualmente el pago de una indemnización de 2.700 euros por los daños físicos y morales.