El servicio de atención a domicilio para menores con discapacidad intelectual atiende a 82 menores en Mallorca

El servicio de atención a domicilio para menores con discapacidad intelectual atiende a 82 menores - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio de atención integral a domicilio para menores con discapacidad intelectural y necesidades de apoyo por conducta (SAI-DIC) ha atendido a un total de 82 niños durante sus primeros nueve meses de funcionamiento.

Este recurso del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ofrece intervención especializada dentro de los hogares y se puso en marcha en octubre de 2025, según ha señalado el Consell de Mallorca en una nota de prensa.

El servicio, gratuito y con cobertura insular, dispone de 100 plazas y equipos multidisciplinarios que intervienen directamente en los domicilios, en coordinación con los servicios sociales, sanitarios y educativos. El objetivo es mejorar la calidad de vida y dar apoyo a las familias.

Desde la puesta en marcha, el servicio ha atendido 41 casos en la zona de Palma, 20 en la de Inca y 21 en Manacor. Asimismo, ha llegado tanto a los municipios con más población como numerosas localidades de interior y del levante de Mallorca.

Según el presidente del IMAS y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, este servicio ha demostrado en estos primeros meses que acercar los profesionales a los hogares mejora la atención y ofrece un apoyo fundamental a las familias en su día a día.

"Es un servicio que nos permite intervenir de manera personalizada, prevenir situaciones de mayor complejidad y evitar, siempre que sea posible, recursos más intensivos", ha subrayado.

El conseller insular ha señalado que la experiencia acumulada durante estos primeros meses es precisamente la que ha permitido detectar la necesidad de continuar ampliando la red de recursos especializados.

En este sentido, ha continuado, hay situaciones muy concretas en que, de manera temporal, la atención domiciliaria necesita complementarse con una intervención mucho más intensiva.

Por ello, el Consell pondrá en marcha durante el 2027 un nuevo servicio especializado que completará este modelo de atención y garantizará que cada caso reciba el apoyo que necesita en cada momento.

Este recurso ofrecerá estancias terapéuticas temporales, con atención profesional las 24 horas, destinadas a los niños y adolescentes con discapacidad intelectual y alteraciones graves de conducta. El servicio trabajará también con las familias para facilitar la recuperación de la estabilidad y el retorno al domicilio.

"Hablamos de una evolución natural del modelo que hemos impulsado esta legislatura. Primero, llegaron las ayudas económicas para financiar estancias para el respiro familiar; después, el SAI-DIC llevó la atención especializada a las casas y, ahora, incorporaremos un recurso de alta intensidad para dar respuesta a los casos más complejos sin perder nunca el vínculo familiar", ha añadido el conseller.

El SAI-DIC presta servicio a familias de municipios como Palma, Calvià, Marratxí, Sóller, Andratx, Inca, sa Pobla, Muro, Alcúdia, Pollença, Sineu, Binissalem, Consell, Manacor, Porreres, Campos, Sant Llorenç des Cardassar, San Juan, Algaida, Felanitx, Montuïri, Artà y Son Servera, entre otros.