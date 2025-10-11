El servicio de autobuses de la isla de Ibiza retoma la actividad en las zonas menos afectadas por las lluvias

El paso inferior de Puig d'en Valls reabre al tráfico y en la carretera de Sant Antoni ya se puede circular con precaución

IBIZA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 ha retomado la actividad en las zonas menos afectadas por las lluvias provocadas por la dana Alice.

Según han informado desde el Consell de Ibiza en la red social 'X', el servicio de autobuses de la isla de Ibiza ha retomado su actividad en aquellas zonas donde menos ha afectado la lluvia.

No obstante, ha añadido, la estación CETIS no se puede utilizar y los autobuses paran en el exterior.

En cuanto a la situación de las carreteras, desde el Consell de Ibiza han comunicado que la carretera del aeropuerto continúa en estos momentos cortada completamente. Mientras, el paso inferior de Puig d'en Valls ha sido reabierto al tráfico y en la carretera de Sant Antoni se puede circular con precaución.

Asimismo, se encuentran cerradas actualmente la ronda EI-10, la rotonda Jesús, y la ronda EI-20 parcialmente.

Por ello, desde el Consell de Ibiza han pedido a los vecinos que conduzcan con precaución y solamente si es estrictamente necesario.