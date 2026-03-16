El servicio de comedores escolares de 62 centros incluirá un 10% de producto local y un 10% ecológico

Comedor escolar de un centro de Baleares - CAIB

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El contrato de la nueva licitación del servicio de comedores escolares, que afectará a 62 centros, establece como requisito la incorporación de un mínimo del 10 por ciento de producto local y un 10 por ciento de producto ecológico.

La licitación, que se ha sacado a concurso para los cursos 2026/2027, 2027/2028 y 2028/2029, valora como criterio de adjudicación que al menos un 15 por ciento de los alimentos empleados procedan de origen local y un 15 por ciento de producción ecológica, triplicando los requisitos marcados por el Gobierno central en ambos casos.

Las Consellerias de Educación y Universidades y de Agricultura, Pesca y Medio Natural han destacado que estas novedades son el resultado de la aplicación del acuerdo de Consell de Govern aprobado el pasado mes de agosto, que da respuesta a la reivindicación del sector primario de dar preferencia al producto local en las licitaciones públicas.

El objetivo, han explicado, es también fomentar una alimentación más saludable y sostenible en los centros educativos. "Intentamos mejorar al máximo posible la dieta de nuestros niños", ha destacado el conseller de Educación, Antoni Vera.

Asimismo, ha puesto en valor la importancia "esencial" que tienen los comedores escolares como espacio educativo, de convivencia y de promoción de hábitos saludables.

"Este Govern está firmemente comprometido con el objetivo de terminar la legislatura con todos los centros de infantil y primaria de las Baleares ofreciendo servicio de comedor", ha subrayado.

El conseller ha añadido que esta apuesta "no solo refuerza el bienestar de los niños, sino que garantiza que todas las familias, vivan donde vivan, tengan acceso a un servicio de calidad, saludable y adaptado a las necesidades de los centros".

De su lado, el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha considerado que esta licitación es "el principio del cambio de modelo que asegurará que en todos los contratos de la administración autonómica esté presente el producto local y el producto ecológico".

"Cubrimos una demanda que había por parte del sector primario ,que era este compromiso real del Govern de apostar por el sector primario", ha destacado, agregando que el Ejecutivo "no puede decir que hay que consumir producto local y no dar ejemplo".

La licitación permitirá dar servicio a 62 centros educativos públicos -31 en Mallorca, 3 en Menorca y 28 en Eivissa- y suma un presupuesto base de más de 9,2 millones de euros. El contrato tendrá una duración inicial de tres años y podrá prorrogarse dos años más.

Además de la apuesta por el producto local y ecológico, los nuevos criterios de adjudicación incorporan mejoras en la composición nutricional de los menús.

En concreto, se incluye una pieza de fruta fresca diaria, así como seis frecuencias mensuales de legumbres y pescado, para reforzar el consumo de alimentos propios de la dieta mediterránea.

Igualmente, se limita a dos días al mes la presencia de carne roja, se eliminan las carnes procesadas y se determina que toda la pasta y el arroz sean integrales, excepto cuando la receta no lo permita.