El Servicio de Salud de Baleares se integra en el EU-Patient Sumary para mejorar la atención de urgencia en Europa

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Baleares se ha integrado en la plataforma europea EU-Patient Summary, un sistema que permite compartir información clínica relevante de los pacientes para mejorar la atención sanitaria en casos de urgencia dentro de la Unión Europea.

Según ha informado este martes la Conselleria de Salud en un comunicado, los profesionales sanitarios de otros países europeos podrán acceder a datos como alergias, medicación activa o patologías relevantes, lo que facilita la asistencia cuando el paciente no puede comunicarse.

La integración beneficia tanto a los residentes en Baleares que viajen con la Tarjeta Sanitaria Europea, como a los profesionales del Servicio de Salud que atienden a turistas europeos en el archipiélago.

Esta plataforma, financiada con fondos europeos, recopila la información clínica esencial para garantizar una atención segura en otro Estado miembro participante.

Según ha explicado la Conselleria, el sistema europeo de asistencia sanitaria permite a los ciudadanos de la Unión ser atendidos en los servicios sanitarios de otro Estado con autorización previa y adelantando el pago de los servicios, que posteriormente pueden ser reembolsados en su país de origen.

Además, la modificación de la directiva comunitaria facilita el reconocimiento en España de las recetas médicas emitidas en otros Estados miembros, lo que permite que las prescripciones sean válidas en el conjunto del espacio europeo.

"En definitiva, supone una oportunidad para reforzar y homogeneizar los criterios y requisitos de calidad, seguridad y prestación sanitaria que garanticen el acceso a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones a los ciudadanos de cualquier comunidad autónoma y a los procedentes de otros Estados de la Unión Europea", ha concluido la Conselleria.