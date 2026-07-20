El servicio de vigilancia del litoral intensifica el control del chárter náutico irregular en el Port de Sóller

Actuaciones de control de chárter náutico irregular en el Port de Sóller - CAIB

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha desarrollado una jornada de inspección y control de la actividad náutica en el Port de Sóller, en el marco del Servicio de Vigilancia del Litoral impulsado por la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, un operativo que se ha centrado especialmente en la detección de posibles actividades de chárter irregular en la bahía.

Según ha informado la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua en un comunicado, durante la jornada, los inspectores de PortsIB han llevado a cabo diez intervenciones en embarcaciones, seis de las cuales han sido sometidas a inspecciones en profundidad.

Como resultado de las comprobaciones efectuadas, se ha levantado un acta por posibles irregularidades, que será tramitada por los órganos competentes para que se determine, si procede, el inicio del correspondiente expediente administrativo.

El conseller del ramo, Juan Manuel Lafuente, el gerente de PortsIB, Kiko Villalonga, y el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, han asistido in situ al dispositivo para conocer de primera mano el desarrollo de las inspecciones y el trabajo de los profesionales que integran el servicio.

Lafuente ha destacado que la actividad irregular perjudica a las empresas que cumplen la normativa, genera competencia desleal y puede provocar situaciones de inseguridad.

"Debemos proteger a los profesionales que hacen bien las cosas y garantizar que todos cumplan las mismas reglas. Este servicio permite tener una presencia permanente en el mar, reforzar las inspecciones y actuar con mayor rapidez ante posibles infracciones", ha señalado.

El servicio de vigilancia del litoral dispone esta temporada de 22 embarcaciones distribuidas entre las islas, que desarrollan tareas de inspección, información y persuasión en las aguas costeras y en las zonas de apoyo a los puertos gestionados por PortsIB. En cada embarcación trabajan un patrón de Tragsatec y un inspector habilitado con capacidad para levantar actas ante posibles infracciones.

Además del control del chárter náutico, que es competencia de Baleares, el servicio desarrolla una labor preventiva e informativa para favorecer que la actividad recreativa y profesional se lleve a cabo de manera ordenada, segura y respetuosa con el litoral.

El Port de Sóller es uno de los puntos donde se concentra una mayor actividad durante la temporada de verano, lo que hace necesario reforzar la vigilancia y el seguimiento.

Estas actuaciones se enmarcan también en la estrategia del Govern contra el intrusismo y las actividades económicas ilegales. La Mesa de Lucha contra el Intrusismo tiene como objetivo reforzar la coordinación entre administraciones, agentes sociales y operadores económicos para prevenir, controlar y erradicar estas prácticas.

En el ámbito náutico, esta línea de trabajo permite proteger a las empresas que desarrollan su actividad de forma legal, reforzar la seguridad de los usuarios y avanzar hacia una gestión más ordenada y sostenible del litoral.

La ciudadanía, los ayuntamientos y los usuarios del mar pueden comunicar posibles irregularidades a través del correo electrónico vigilancia@portsib.es.