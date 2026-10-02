Ses Salines mejora sus instalaciones deportivas con una aportación de más de 200.000 euros del Consell de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de ses Salines ha llevado a cabo diversas mejoras en sus instalaciones deportivas municipales con una aportación de casi 214.000 euros del Consell de Mallorca.

La inversión, según ha informado la institución insular en un comunicado, ha servido para acometer la obra civil y las preinstalaciones del campo de fútbol, construir nuevas instalaciones y garantizar los suministros del Campo de Deportes Jaume Bonet 'Cometa'.+

También se han creado unas nuevas pistas de pádel en las instalaciones deportivas de ses Ramones, ubicadas en la localidad de la Colònia de Sant Jordi.

El conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha visitado este viernes las instalaciones acompañado por el alcalde de ses Salines, Guillem Mas.

"Estas ayudas representan una importante mejora de las instalaciones deportivas mallorquinas para el fomento de la actividad física y el ocio de la ciudadanía, además de traducirse en términos de salud pública", ha reivindicado Bestard. "El deporte ha crecido y crecerá, siendo una actividad esencial de nuestros vecinos", ha añadido Mas.