La Setmana del Llibre en Català invita a "sentarse con los grandes nombres de la literatura" del 24 al 27 de septiembre

Cartel de la Setmana del Llibre en Català 2026 - GREMI LLIBRETERS

PALMA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 37ª edición de la Setmana del Llibre en Català se celebrará del 24 al 27 de septiembre en los jardines de la Miseròrdia con la participación de siete librerías y la representación de las editoriales mallorquinas.

El Gremi de Llibreters de Mallorca, organizador de la cita, ha subrayado en una nota de prensa que la nueva edición invita a los asistentes a "sentarse con los grandes nombres de la literatura" a través de un cartel inspirado en la estatua de Josep Maria Llompart inaugurada hace unos meses en la calle Oms de Palma.

En el cartel, con el punto de partida del banco en el que se sienta el escritor mallorquín, Estudi Randa y la ilustradora Clara-Iris han configurado un largo banco transformado en una 'senyera', en el que se sientan Llompart, Mercè Rodoreda, Miquel Àngel Riera, Vicent Andrés Estellés y Maria Antònia Oliver, entre otros.

Según ha explicado el Gremi de Llibreters, el cartel refleja la esencia del evento, que desde hace más de tres décadas ofrece un espacio por el que pasan, año tras año, algunos de los nombres más destacados de las letras catalanas.

La inauguración será el jueves 24 de septiembre a las 18.30 horas con un acto que incluirá tanto el pregón como un concierto. Los detalles de la programación se anunciarán próximamente.

Los días siguientes se celebrarán cuentacuentos infantiles, presentaciones de libros y un acto de reconocimiento a Biel Mesquida, conducido por Sebastià Perelló con la participación de Kika Pol y Biel Mesquida.