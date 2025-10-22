SFM amplía los servicios especiales de refuerzo con motivo de las ferias de Inca previas al Dijous Bo

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha habilitado servicios especiales de refuerzo con motivo de las ferias de Inca previas a la celebración del Dijous Bo, por segundo año consecutivo, con el doble de trenes los domingos y con refuerzos también las tardes de los sábados.

Según ha detallado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, los trenes especiales comenzaron el pasado fin de semana y tendrán continuidad los fines de semana del 25 y 26 de octubre y del 1 y 2 de noviembre.

Este año, SFM incrementa el servicio y habilita refuerzos las tardes de los sábados y el doble de trenes los domingos. Además, con motivo de la celebración del 150 aniversario de la llegada del tren a Mallorca, la empresa contará además este fin de semana -25 y 26 de octubre- con un estand propio en la feria, junto al trenecito infantil que instalará en colaboración con la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Baleares.

Todos los trenes de refuerzo efectuarán el trayecto Palma-Inca en ambos sentidos. Para las tardes de los sábados se han añadido 16 trenes de refuerzo sobre el horario habitual, que circularán desde las 15.25 horas, cuando saldrá el primer especial desde Palma hacia Inca, hasta las 22.40 horas, en que está previsto el último desde Inca a Palma.

En cuanto a los domingos, este año se ha duplicado la programación respecto al año pasado, que fue el primero en que se efectuaba este servicio especial. SFM ha añadido un total de 28 trenes de refuerzo sobre el horario habitual, el doble que el año pasado. Durante la mañana habrá 12 trenes especiales, desde las 08.25 horas hasta las 13.40 horas; y por la tarde, 16 trenes añadidos que circularán entre las 15.25 y las 22.40 horas, en que se efectuará la última salida desde Inca hasta Palma.

Todos los trenes especiales efectúan paradas en todas las estaciones intermedias entre el origen y el destino. Se puede consultar toda la información en www.trensfm.com y www.tib.org. Por segundo año consecutivo la compañía ferroviaria ofrece servicios especiales de refuerzo con motivo de las ferias de Inca, además de la programación de trenes especiales para las celebraciones del Dijous Bo, que contará con servicios nocturnos y refuerzos también este año.

TRENECITO INFANTIL

Además, SFM participa este año en las celebraciones de las ferias de Inca previas al Dijous Bo. Con motivo del 150 aniversario de la llegada del ferrocarril a Mallorca contará con un stand propio en la feria, ubicado en la plaza Major de Inca, junto al trenecito infantil.

El horario de apertura es el sábado 26 por la tarde, entre las 16.30 horas y las 20.00 horas, y el domingo por la mañana, entre las 10.30 y las 13.30 horas.