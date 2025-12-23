SFM aprueba una nueva oferta de empleo público con 14 nuevas plazas de personal laboral

Archivo - Un tren en los talleres de SFM. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha aprobado una nueva oferta de empleo público que prevé la incorporación de 14 nuevas plazas de turno libre y dos de promoción interna en la empresa pública ferroviaria, dependiente de la Conselleria de Vivienda, Movilidad y Territorio.

Esta nueva oferta, que se aprobó en la sesión del Consejo de Administración de SFM celebrada el pasado 18 de diciembre y que se publica este martes en el BOIB, permitirá seguir reforzando la plantilla de SFM y consolidar un servicio ferroviario público de calidad, eficiente y adaptado a las necesidades actuales de movilidad de la ciudadanía, según ha indicado la Conselleria en nota de prensa.

Las 14 plazas son de personal laboral y una está reservada a personas con discapacidad. Las de turno libre responden a distintos perfiles profesionales, tanto del ámbito operativo como técnico y de gestión, esenciales para el funcionamiento diario del servicio ferroviario.

En concreto, se convoca una plaza de maquinista principal, tres plazas de factor de estaciones, dos de auxiliar de operaciones, tres de interventor principal, integradas en la Unidad de Supervisión e Intervención, y cinco plazas de perfil técnico y de mando, relacionadas con informática, material rodante, talleres, inversiones y supervisión de los servicios técnicos.

Además, la oferta de empleo incluye dos plazas de promoción interna, dirigidas al personal que ya forma parte del equipo de SFM. Se trata de los puestos de inspector de operaciones y de responsable de formación, habilitación y homologación.

La oferta ha sido negociada con el Comité de Empresa y ha contado con los informes favorables de las direcciones generales de Función Pública y de Presupuestos y Financiación, así como con el informe de evaluación de impacto de género del IbDona.

Con esta nueva convocatoria, que se desarrollará en un plazo máximo de tres años, SFM avanza en el refuerzo de su plantilla, que durante esta legislatura ya ha incorporado a 33 nuevos empleados fijos, a los que se sumarán las 16 plazas de la nueva convocatoria.

El Govern continúa avanzando así en el plan de refuerzo para aumentar progresivamente la plantilla de SFM hasta un 50 por ciento, presentado a finales de octubre ante la Mesa de Diálogo del Sector Social Ferroviario, con el fin de continuar con la ampliación de horarios y frecuencias del servicio actual y hacer frente a los proyectos de ampliación de la red ferroviaria y a la incorporación de servicios nocturnos.

El aumento de plantilla es necesario también para dar respuesta a la carencia histórica de personal en SFM, teniendo en cuenta que la plantilla se redujo en un 13 % entre 2015 y 2023. El refuerzo de personal es una de las principales líneas de actuación en SFM, junto con las inversiones para aumentar la seguridad en la circulación y el confort de los trenes, con mejoras en el mantenimiento, las instalaciones y la atención al usuario.