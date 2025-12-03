SFM destinará 674.000 euros a reformar los andenes de la estación de Santa Maria a partir del segundo trimestre de 2026

Andenes de la estación de tren de Santa María del Camí. - GOVERN DE LES ILLES BALEARS

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha destinado un presupuesto de 674.223 euros al proyecto de reforma de los andenes de la estación de Santa Maria del Camí, dentro de las actuaciones para mejorar las instalaciones, así como su seguridad y accesibilidad.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado, el proyecto se encuentra en exposición pública con previsión de iniciar la licitación de las obras durante el primer trimestre de 2026. Se espera que los trabajos comiencen durante el segundo trimestre de 2026, con un plazo de ejecución de seis meses.

La actuación supondrá mejorar la seguridad y la accesibilidad de la estación y se suma a otros avances que SFM está llevando a cabo para mejorar la calidad y el confort de sus instalaciones. En este sentido, han renovado la iluminación, han mejorado la eficiencia energética en todas las estaciones, ha renovado todas las pantallas de información al viajero y está trabajando en proyectos para la mejora de la accesibilidad o la señalética.

El proyecto forma parte de las actuaciones de mejora de las estaciones ferroviarias incluidas en el plan de inversiones 'Islas en Transformación', diseñado por el Govern para la modernización y ampliación de equipamientos públicos mediante una actuación coordinada y sostenida en obra pública e infraestructuras esenciales.

El plan contempla una inversión de 6,3 millones de euros para mejorar las estaciones de SFM. Tras la reforma de los andenes de Santa Maria le seguirán otras como Binissalem o Es Pont d'Inca.