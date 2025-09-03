SFM elimina el paso a nivel de la red ferroviaria en Cas Coronell (Marratxí) para mejorar la seguridad

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, acompañado del gerente de SFM, José Ramón Orta, visitan la zona - CAIB

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha finalizado las obras de supresión del paso a nivel para vehículos de Cas Coronell, situado en el punto kilométrico 6+395 de la línea ferroviaria Palma-Inca, en el término municipal de Marratxí.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, han visitado este miércoles la zona donde se han concluido los trabajos que suponen un avance en la mejora de la seguridad de la red de tren.

Se trata del paso a nivel de mayor peligrosidad que quedaba en la red ferroviaria, que ha sido suprimido siguiendo el plan de SFM, en el que se prioriza la eliminación de los pasos potencialmente más peligrosos.

Las obras fueron adjudicadas a finales de noviembre del año pasado por 118.400 euros (IVA excluido), financiado con fondos del factor de insularidad previsto en el régimen especial de Baleares.

Para la supresión del paso a nivel se ha construido un nuevo vial de 3,5 metros de anchura, adyacente a la plataforma ferroviaria y que conecta las casas de Cas Coronell, a través de un camino de 610 metros de longitud, con la calle Licorers en el polígono de Marratxí. Igualmente, se ha habilitado un vial interior de servicio, que permitirá facilitar el acceso para las labores de mantenimiento, entre las estaciones del Pont d'Inca Nou y del polígono de Marratxí.

Esta intervención permite mejorar la red ferroviaria, con el incremento de los parámetros de seguridad en el tramo afectado, dado que estas actuaciones suponen independizar la vía ferroviaria del resto del tráfico de vehículos (coches, camiones, etc.); y también reducir el ruido acústico del paso del tren por las urbanizaciones próximas.

Finalizada esta actuación, en la red ferroviaria de SFM existen todavía 24 pasos a nivel, 13 de ellos de los denominados viarios, que permiten el paso de vehículos. Actualmente SFM trabaja para la supresión de tres pasos más -en Consell, Santa Maria y Binissalem-.

Serveis Ferroviaris de Mallorca tiene como uno de sus objetivos principales eliminar todos los pasos a nivel, tanto los de tráfico rodado como los de peatones, con el objetivo de eliminar riesgos y conseguir una red de transporte público más segura.