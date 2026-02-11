SFM habilita trenes especiales para las Ruas de Carnaval este fin de semana

Cartel servicios especiales de tren por las Ruas - CAIB

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) habilitará trenes especiales este próximo fin de semana con motivo de la celebración de las tradicionales Ruas de Carnaval en Palma, Lloseta y diversos municipios.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, la empresa ferroviaria amplía el servicio ofrecido el año pasado, en el que programó trenes especiales solo durante el domingo.

Este año, SFM incorpora servicios de refuerzo que efectuarán el recorrido entre Palma e Inca en ambos sentidos desde primera hora de la tarde y hasta la finalización del servicio por la noche.

En total, la empresa ha añadido 16 trenes de refuerzo sobre el servicio habitual de fin de semana. Habrá ocho salidas desde Palma hasta Inca, con una primera salida a las 15.25 horas y la última a las 22.25 horas. La primera salida desde Inca hacia Palma se efectuará a las 15.40 horas y la última a las 22.40 horas.

Todos los trenes especiales habilitados efectúan paradas en todas las estaciones intermedias entre el origen y el destino.