SFM habilita trenes nocturnos y refuerza el servicio por las fiestas de la Mare de Déu de la Salut

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) reforzará este sábado 5 de septiembre el servicio ferroviario con motivo de las fiestas de la Mare de Déu de la Salut, Patrona de Palma.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, se han programado servicios adicionales por la tarde y trenes durante la madrugada para facilitar los desplazamientos de manera cómoda con motivo del concierto de la Patrona previsto en el Parc de la Mar, que se desarrollará entre las 19.00 y las 02.00 horas.

El dispositivo especial se suma a los trenes nocturnos programados para la madrugada del viernes al sábado con motivo de las fiestas patronales de Lloseta, que SFM ya anunció la semana pasada. De este modo, SFM ofrecerá servicios nocturnos durante todo el fin de semana en todos los trayectos del corredor ferroviario.

REFUERZOS DURANTE LA TARDE DEL SÁBADO

Así, este sábado se incorporarán 12 servicios de refuerzo entre Palma e Inca, seis en cada sentido, que se suman al servicio habitual de fin de semana.

Habrá trenes adicionales de Inca a Palma entre las 17.43 y las 20.13 horas. En sentido contrario, las salidas desde Palma serán entre las 16.55 y 19.25 horas.

TRENES NOCTURNOS DEL SÁBADO AL DOMINGO

Durante la madrugada del sábado al domingo, SFM habilitará 14 servicios especiales en todos los trayectos y en ambos sentidos.

En la línea Palma-Manacor, habrá salidas desde la estación Intermodal de Palma a las 00.15, 02.15 y 04.15 horas, y desde Manacor a las 23.30, 01.30 y 03.30 horas.

En la línea Palma-Sa Pobla, los trenes saldrán desde la Intermodal a las 23.25 y 03.15 horas, y desde Sa Pobla a las 00.4, 02.45 y 04.45 horas.

Además, se habilitará un servicio Palma-Inca a las 23.00 y otro Inca-Palma a las 23.48 horas.

SERVICIOS NOCTURNOS POR LAS FIESTAS DE LLOSETA

En cuanto a la madrugada del viernes al sábado, los usuarios contarán con 12 trenes nocturnos.

En la línea Palma-Manacor, habrá salidas desde la estación Intermodal de Palma a las 00.15, 02.15 y 04.15 horas, y desde Manacor a las 23.30, 01.30 y 03.30 horas.

En la línea Palma-Sa Pobla, las salidas desde Palma serán a las 23.15, 01.15 y 03.15 horas, y desde Sa Pobla a las 00.45, 02.45 y 04.45 horas.

Todos los trenes especiales efectuarán parada en todas las estaciones intermedias entre el origen y el destino.