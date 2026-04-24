SFM presenta un libro sobre el edificio Términus

Presentación libro sobre el edificio Términus - CAIB

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha presentado el libro 'L'edifici Términus. Història i recuperació del patrimoni ferroviari', una obra colectiva que explica el proceso de rehabilitación integral de este inmueble situado en la plaza España de Palma.

El acto, celebrado en el propio edificio Términus, ha contado con el gerente de SFM, José Ramón Orta, acompañado por el arquitecto que ha dirigido el equipo responsable de la rehabilitación, Martí Lucena, y la responsable del archivo de SFM, Pamela Natalí, quien ha coordinado la elaboración del libro, así como representantes de la empresa encargada de ejecutar la reforma y patrocinadora de la edición de la publicación.

El volumen, del que se han editado 400 ejemplares, recorre la trayectoria del espacio, desde su construcción en el año 1913 hasta su reapertura como nueva sede de SFM el 15 de diciembre de 2025. La obra combina el relato histórico con la explicación técnica de la intervención y detalla las actuaciones que han hecho posible su recuperación para la ciudad, ha explicado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

La rehabilitación, con una inversión de 3,7 millones de euros, culmina el proceso iniciado en 2012 para recuperar el uso público del inmueble. Desde 2019, una vez recuperada la titularidad efectiva, se impulsó una intervención integral que ha permitido adaptarlo a nuevos usos, preservando sus elementos arquitectónicos esenciales.

Actualmente, el edificio acoge la sede corporativa de SFM, con nuevas oficinas, un centro de control y mando dotado con tecnología avanzada y espacios abiertos a la ciudadanía. Este nuevo uso refuerza el papel del equipamiento dentro del sistema ferroviario y apoya el crecimiento y la modernización del servicio.

El libro, que estará disponible en bibliotecas y archivos públicos, sedes institucionales, la UIB y entidades vinculadas al sector ferroviario, recoge elementos de la intervención, como la rehabilitación del refugio antiaéreo de la Guerra Civil, que se encontraba en muy mal estado, contribuyendo así a preservar la memoria histórica vinculada al conjunto ferroviario.

La obra ha sido coordinada por Pamela Natalí, archivera y responsable de gestión documental de SFM, y elaborada por un equipo multidisciplinar formado por M. Apolonia Fuster y Pau Cavaller, ingenieros de la empresa, así como por los arquitectos Martí Lucena, Antònia Mayol y Antonio Pérez-Villegas, responsables del proyecto de rehabilitación, y la restauradora Marina Ramisa. También participa María Luisa Ruiz Requena, vinculada a la gestión de la cafetería del Términus, y el volumen cuenta con la colaboración de otros profesionales de los ámbitos de la arquitectura, la ingeniería y la restauración del patrimonio.

La intervención en el Términus responde a una apuesta por recuperar patrimonio y ponerlo al servicio de la ciudadanía. El proyecto, fruto del trabajo conjunto entre administraciones y equipos técnicos, ha permitido transformar un espacio degradado en un equipamiento integrado en la vida urbana de Palma, en el marco de la mejora global del entorno de la plaza España y la estación Intermodal.