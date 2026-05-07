SFM rehabilitará un tren antiguo cedido por FGV para divulgar el patrimonio ferroviario de Mallorca

Tren cedido por FGV a SFM para rehabilitarlo y destinarlo a tareas divulgativas. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Los Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han formalizado la cesión gratuita de un tren diésel histórico, con el objetivo de recuperarlo y destinarlo a iniciativas de carácter educativo, cultural y patrimonial.

Este convoy correspondiente a la serie 2300, de la marca MAN, prestó servicio comercial durante décadas en la red de Alicante y es una unidad de vía estrecha que forma parte de la historia reciente del transporte ferroviario, según ha explicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en una nota de prensa.

Se trata de un tren idéntico a los que circularon en Mallorca desde mediados de los años 50 hasta 1996, cuando la llegada de las primeras unidades CAF 6100 supusieron la retirada de estas composiciones, que posteriormente fueron vendidas a los ferrocarriles del Chaco (Argentina).

Esta vinculación con la historia ferroviaria de la isla aporta un valor añadido a la cesión, al permitir recuperar una parte significativa de la memoria colectiva asociada al servicio que operaba entre Palma e Inca, junto con las últimas circulaciones de las líneas de Santanyí y Manacor-Artà. Se trata de un modelo especialmente apreciado en el ámbito ferroviario, que SFM recupera y preserva, al evitar su desaparición definitiva.

En concreto, SFM prevé dar tres usos principales a este material. Por un lado, se destinará a actividades educativas y divulgativas, con visitas y acciones para explicar el funcionamiento del tren y su evolución tecnológica.

Por otro, se estudiará su puesta en servicio para viajes especiales o circulaciones históricas, siempre que las condiciones técnicas lo permitan. Finalmente, se contempla su posible incorporación a un espacio expositivo o museístico, como elemento representativo de la memoria ferroviaria.

El Consejo de Administración de FGV acordó la retirada de este material al considerarlo innecesario para el servicio actual y aprobó su cesión gratuita a SFM, al atender al interés mostrado por la entidad en su conservación. Esta decisión permite dar una segunda vida a un tren con valor histórico, al evitar su degradación.

De acuerdo con las condiciones establecidas, SFM dispone de un plazo máximo de tres años para impulsar el proyecto de recuperación y puesta en valor. La entidad asumirá el traslado del tren, así como las tareas de mantenimiento, conservación y adecuación técnica necesarias, que se desarrollarán en una fase posterior mediante la correspondiente licitación para su rehabilitación.

La operación ha sido posible gracias a la buena sintonía existente entre SFM y FGV. La cesión tiene carácter indefinido, si bien FGV podrá supervisar su estado y uso para garantizar que se destina a los fines previstos.