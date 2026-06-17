SFM renovará su imagen corporativa y la señalización en las estaciones de trenes y metro

SFM renovará su imagen corporativa y la señalización en las estaciones de tren - CAIB

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha adjudicado el contrato para renovar de manera integral la señalética y la imagen corporativa de la red ferroviaria.

El objetivo, según ha señalado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en una nota de prensa, es optimizar la accesibilidad de las estaciones, simplificar los desplazamientos de los viajeros y consolidar una identidad visual homogénea en el conjunto del sistema.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa Roura Cevasa, SA, por un importe de 584.200 euros y un plazo máximo de ejecución de nueve meses.

El proyecto integra el diseño, el suministro y la instalación de la nueva señalización en las estaciones de tren y metro, así como la adaptación de la imagen corporativa a criterios comunes para el conjunto de la red.

En concreto, sustituirán y acutalizarán los letreros identificativos de las estaciones, mejorarán la señalización de acceso a los recintos ferroviarios y renovarán la información disponible en andenes y marquesinas.

También actualizarán los elementos gráficos de los aparcamientos disuasivos y adecuarán los soportes informativos ubicados en los edificios con valor patrimonial.

Además, se prevé la renovación de los soportes que lo requieran y la incorporación de nuevos recursos que permitan ofrecer una orientación más clara, coherente y fácilmente reconocible.

Una de las principales novedades del proyecto es el análisis de los itinerarios de llegada desde la red viaria para reforzar la visibilidad de las estaciones en los principales puntos de acceso. El objetivo es mejorar la localización antes de llegar al recinto ferroviario y reforzar la integración en el entorno urbano.

La renovación también alcanzará la señalización exterior e interior de las estaciones, tanto en los edificios de viajeros como los andenes y espacios de circulación.

Además, se potenciará el reconocimiento de las estaciones desde los mismos trenes, con criterios comunes para toda la red que favorecerán una lectura más ordenada de los espacios y de los diferentes elementos informativos.

Los trabajos prevén el desarrollo gráfico de los diferentes soportes, la fabricación e instalación de los nuevos elementos, las actuaciones técnicas asociadas y la puesta en servicio del nuevo modelo de comunicación visual.

La Conselleria ha subrayado que todo ello garantiza una implantación coordinada y homogénea en todas las estaciones, asegurando la coherencia de los criterios gráficos e informativos en toda la red ferroviaria pública de Mallorca.

El proyecto, que se enmarca en el plan 'Islas en transformación', consolidará la identidad corporativa común en toda la infraestructura y permitirá avanzar hacia un modelo de información más uniforme y adaptado a las necesidades actuales de los usuarios.