SIAU pregunta a los docentes si harían huelga como en Valencia y Cataluña: "Sobran razones para salir a la calle"

Imagen de la manifestación - EUROPA PRESS

PALMA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato SIAU ha anunciado el inicio de una consulta dirigida a todos los docentes de Baleares para valorar la convocatoria de una huelga indefinida y sumarse así a las movilizaciones que ya se están impulsando en Cataluña y la Comunidad Valenciana.

En un comunicado, la organización sindical ha asegurado que el malestar entre la comunidad educativa del archipiélago es creciente. "Estamos ante una Administración educativa que ha decidido gobernar de espaldas a los docentes, ignorando de manera sistemática las reivindicaciones del colectivo y atacando derechos fundamentales tanto laborales como lingüísticos", ha indicado.

Para SIAU, el Govern ha tomado decisiones "gravísimas" contra el catalán, como la posibilidad de acceder a la función docente sin requisito lingüístico, lo que consideran como una "agresión directa" a la lengua propia y un ataque a los docentes.

La organización ha acusado también al Ejecutivo autonómico de iniciar un proceso de privatización y desmantelamiento progresivo de la educación pública.

"Mientras se deterioran las condiciones de los centros públicos y se abandona al profesorado, se continúan privatizando servicios esenciales", han afirmado. SIAU ha puesto como ejemplo "gravísimo" el cierre anunciado del IES Politècnic de la política de destrucción de la escuela pública

Por otra parte, para el sindicato la situación de los docentes interinos es "especialmente escandalosa", sin derechos que consideran básicos como la equiparación real de permisos, el cobro del verano o una estabilidad real después de años de abuso y precariedad estructural.

Mientras tanto, han seguido desde la organización sindical, multitud de colectivos continúan esperando una equiparación digna de sus condiciones laborales como el profesorado de FP, de música y artes escénicas, de niños 0-3 y otros profesionales "que sostienen el sistema educativo con unas condiciones absolutamente denigrantes".

SIAU se ha referido igualmente al "incremento preocupante" de las agresiones a los docentes. Según han apuntado, "cada vez hay más profesionales que trabajan con miedo, sin apoyo institucional y con la sensación de que cualquier conflicto acabará volviéndose contra ellos".

Para la organización, no se trata solo de reducir burocracia o ratios, sino de dignificar la profesión docente y poner fin a unas condiciones laborales que consideran indignas.

"El coste de vida en las Islas, marcado por la crisis de la vivienda, la insularidad y el encarecimiento constante de los servicios básicos, no deja de dispararse mientras los salarios continúan prácticamente congelados", han argumentado.

Para la organización sindical sobran razones para "salir a la calle" y "decir basta a unas condiciones laborales penosas, al desprecio institucional, a unas políticas que expulsan a profesionales del sistema educativo público mientras se desmantela, se privatiza y se degrada un servicio público esencial que tendría que ser sagrado".