Siete años de prisión y multa de 100.000 euros para dos acusados de traficar con cocaína, ketamina y MDMA en Eivissa

Dos de los acusados, de espaldas y acompañados por un intérprete, este lunes en la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS

PALMA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a siete años de prisión y al pago de una multa de 100.000 euros a dos hombres acusados de traficar con cocaína, ketamina, MDMA y cannabis en Eivissa.

La Fiscalía y las defensas han alcanzado un acuerdo de conformidad por el cual los acusados han reconocido los hechos que se les imputaban y han aceptado la pena pactada.

De este modo se ha evitado la celebración del juicio, que estaba previsto para la mañana de este lunes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Dos de los tres acusados --uno se encuentra fugado y no ha comparecido ante el tribunal-- han sido condenados a tres años y medio de prisión y al pago de una multa de 50.000 euros como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas.

En primera instancia, la fiscal reclamaba que fueran condenados a seis años de prisión y al pago de una multa de 60.000 euros, pena que se ha visto rebajada en virtud del acuerdo.

Los hechos, según expone la representante del Ministerio Público en su escrito de acusación, sucedieron entre febrero y mayo de 2022 en la isla de Eivissa, donde los tres se dedicaron a la venta de ketamina, MDMA y cannabis.

Para realizar sus actividades ilícitas empleaban un domicilio y un trastero de una empresa ubicada en un polígono industrial, ambos alquilados a nombre de uno de los encausados.

En ambos lugares los investigadores intervinieron diversas cantidades de los citados estupefacientes, más de 40.000 euros en efectivo y utensilios para la preparación y la venta de la droga.