Siete de los diez municipios en los que más ha subido la vivienda se sitúan en Comunidad Valenciana y Murcia

Malpica, municipio de A Coruña, lidera el ranking con un 57% de subida interanual

PALMA/MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sineu es el municipio de Baleares en el que más se ha encarecido la vivienda en el último año, donde el metro cuadrado cuesta 2.915 euros, lo que supone un 27% más con respecto a octubre de 2024.

En el conjunto de España, siete de los diez municipios españoles en los que más ha subido el precio de la vivienda usada en el último año se encuentran en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, según los datos de Idealista, que sitúa el municipio coruñés de Malpica liderando el ránking de mayores subidas, con un alza del 57% en el último año.

Tras Malpica se encuentran dos municipios alicantinos, Cox y Rafal, con un encarecimiento de la vivienda del 54% y del 53%, respectivamente, seguidos del municipio madrileño Villarejo de Salvanés tras una subida del 48% interanual. En el quinto y sexto puesto aparecen dos municipios murcianos: Torre-Pacheco, donde el precio de la vivienda se incrementó en un 46%, y Fuente-Álamo, donde lo hizo en un 44%.

Por detrás de estos se encuentra Marina de Cudeyo, municipio cántabro donde la vivienda ha experimentado una subida del 39% con respecto a octubre del año pasado, y cerrando el 'top 10' hay un triple empate con un encarecimiento del 37% entre La Pobla de Vallbona, en Valencia, el murciano San Pedro del Pinatar y el también valenciano Gilet.

Todos los incrementos en esta decena de municipios se encuentran en el 37% o por encima, lo que supera ampliamente la subida de precio a nivel nacional, que se sitúa en el 15,7% interanual en el último año.

MUNICIPIOS EN LOS QUE MÁS HA SUBIDO EL PRECIO POR COMUNIDADES

Entre los municipios en los que más ha subido el precio de la vivienda en cada comunidad autónoma destacan: Los Villares, en Jaén (Andalucía), donde se produce un 35% de subida, la misma que en Chozas de Canales, en Toledo (Castilla-La Mancha). Les siguen el tinerfeño Arico, en Canarias, con un 33%, y Briviesca, en Burgos (Castilla y León), con un 32%.

A continuación, ya por debajo del 30% se encuentran Sineu, en Baleares, con un incremento del 27%; el municipio asturiano de Laviana; y Banyoles, en Girona (Cataluña), que comparten el 26%, seguidos del Valle de Trápaga, en Vizcaya (Euskadi), con una subida del 25%; Barbastro, en Huesca (Aragón), con el 22%; y Hervás, en Cáceres (Extremadura), con el 18%.

Por último, aparecen dos regiones cuyo municipio que más se ha encarecido se sitúa por debajo del incremento nacional: Logroño (La Rioja), con el 12% de subida, y Tudela (Navarra), con el 11%.