Siete kilómetros de atascos en la autopista de Inca en sentido Palma.
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 19 febrero 2026 9:02
   PALMA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Un accidente con varios vehículos implicados ha provocado este jueves hasta siete kilómetros de retenciones en la autopista de Inca (Ma-13) a la altura de Santa María en sentido Palma.

   El incidente, un alcance entre varios vehículos, ha ocurrido sobre las 06.45 horas de este jueves en las inmediaciones del kilómetro 12 y el atasco ha llegado hasta Binissalem.

   Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), los vehículos ya han sido retirados y la circulación comienza poco a poco a normalizarse.

