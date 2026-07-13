Siete localidades baleares se encuentran entre las 120 más demandas de España para alquilar una casa, según idealista

Archivo - Bloques de pisos en Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete municipios de Baleares figuran en la lista de los 120 de España con mayor demanda relativa de viviendas en alquiler, en el segundo trimestre del año.

Estos son algunos de los datos que se extraen del último análisis del portal inmobiliario idealista, en el que se hace una clasificación de las localidades con mayor demanda de inmuebles en arrendamiento sobre la oferta existente.

La primera de Baleares es Palma y aparece en el puesto 18, con un precio medio de los alquileres de 19,1 euros por metro cuadrado. La siguiente es Llucmajor en el puesto 51, con 16,4 euros/m2. Ya en los últimos puestos se encuentran los municipios ibicencos de Sant Antoni y Eivissa en los puestos 96 y 97, respectivamente, y un precio de 26 euros/m2 y 31,5 euros/m2.

Fuera de las cien primeras estaría Calvià --puesto 102-- con un precio de 23,7 euros/m2, Santa Eulària --puesto 107-- con 24,6 euros/m2 y Sant Josep --puesto 115-- con 26,4 euros/m2.

Entre las ciudades más demandadas de España están Terrasa con 12 euros/m2, Hospitalet de Llobregat con 17,7 euros/m2, Sabadell con 12,4 euros/m2, Getafe 15,5 euros/m2 y Vitoria con 12,6 euros/m2.