Sigue en la UCI muy grave el hombre agredido en el puerto de la Savina, en Formentera

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EIVISSA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El hombre que este lunes sufrió una parada cardiorrespiratoria en Formentera tras ser agredido permanece en la UCI en estado muy grave.

Cabe recordar que este lunes a las 17.09 horas ingresó el paciente tras haber sido agredido en el puerto de la Savina, según ha informado el centro privado en el que permanece ingresado.

El herido, de nacionalidad rumana, presentaba un traumatismo craneoencefálico grave que requirió su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permanece en coma inducido y con ventilación mecánica asistida. Su estado es muy grave.

MOTORISTA HERIDO

Por otro lado, otro hombre de 45 años y nacionalidad española sufrió un accidente al chocar su moto con una furgoneta en la carretera de Santa Eulària, según ha informado también el centro.

El herido ingresó en la UCI a las 14.43 horas con fracturas múltiples de costillas; una contusión de pulmón bilateral y un neumotórax, entre otras lesiones.