La Simfònica de les Balears interpretará el 'Réquiem' de Verdi en Palma y Manacor

Cartel del concierto de la Orquestra Simfònica de Balears por el concierto del 'Réquiem' de Verdi. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Orquestra Simfònica de les Balears ofrecerá su octavo concierto de la temporada con el 'Réquiem' de Giuseppe Verdi como protagonista, que interpretará sendas actuaciones en Palma y Manacor.

El primero de los conciertos de esta semana será a las 20.00 horas de este jueves en el Auditorium de Palma y las entradas ya se encuentran a la venta en la web de la orquesta o en las taquillas del centro cultural.

En un comunicado, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha explicado que esta actuación se repetirá al día siguiente en el Auditori de Manacor, a las 19.30 horas.

Para esta ocasión, la orquesta contará con un destacado elenco de solistas, como la soprano Mira Alkhovic, la mezzosoprano Silvia Tro Santafé y artistas de Baleares como el tenor Antoni Lliteres y el bajo Simón Orfila, junto con la Coral UIB dirigida por Núria Cunillera. Una velada que estará dirigida por el maestro titular Pablo Mielgo.

Considerada una de las composiciones más conmovedoras de la historia de la música, esta partitura combina la intensidad dramática propia de la ópera verdiana con una profunda espiritualidad, dando lugar a una experiencia musical de enorme fuerza expresiva.