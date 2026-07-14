Simonet asegura que Menorca puede liderar la innovación aplicada a la ganadería

Simonet en Menorca - CAIB

MENORCA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado este martes que Menorca reúne las condiciones para liderar un nueva etapa de innovación aplicada al sector ganadero.

"La isla es un referente en ganadería extensiva y en cooperativismo", ha señalado Simonet durante la inauguración en Es Mercadal la segunda edición de la Jornada de Digitalización en el Sector Ganadero, donde ha defendido que la transformación digital debe convertirse en uno de los principales motores para garantizar el futuro del sector ganadero balear.

El responsable autonómico ha apuntado que la digitalización permitirá obtener información más precisa sobre aspectos como la huella de carbono, la eficiencia alimentaria o el uso de los recursos naturales, facilitando una mejora continua tanto de los resultados económicos, como de los ambientales de las explotaciones.

Durante su intervención, Simonet ha asegurado que "la digitalización ya no consiste únicamente en incorporar un programa informático a una explotación. Significa disponer de información para tomar mejores decisiones, optimizar los recursos, reducir costes y hacer las explotaciones más competitivas y sostenibles". En este sentido, ha añadido que desean que los ganaderos dispongan de herramientas que les ayuden a gestionar mejor sus explotaciones, adaptarse a los nuevos retos ambientales y reforzar su viabilidad económica.

El conseller ha explicado que esta estrategia se concreta en una nueva convocatoria de ayudas dotada con un millón de euros, gestionada por el Fogaiba y financiada íntegramente con el Impuesto del Turismo Sostenible, destinada a impulsar grupos de cooperación para la innovación en materia de digitalización y gestión sostenible de las explotaciones ganaderas.

La convocatoria, que saldrá publicada esta semana en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), fomenta proyectos desarrollados de forma conjunta por cooperativas, organizaciones profesionales agrarias o sociedades agrarias de transformación, con la participación de un mínimo de cinco explotaciones ganaderas.

Cada grupo deberá implantar actuaciones obligatorias de digitalización, como programas de gestión ganadera, el cuaderno digital de explotación, herramientas de gestión económica o la integración de datos, y podrá incorporar actuaciones complementarias relacionadas con el cálculo de la huella de carbono, la certificación de créditos de carbono, la eficiencia alimentaria o la integración de datos a nivel cooperativo.

"La innovación es mucho más que incorporar tecnología. Significa trabajar conjuntamente, compartir conocimiento y convertir los datos en una herramienta útil para gestionar mejor las explotaciones y garantizar su futuro", ha afirmado Simonet.

El responsable de Agricultura ha destacado que la principal novedad de esta convocatoria es su apuesta por la cooperación entre explotaciones para afrontar retos comunes. "Queremos pasar de explotaciones que toman decisiones únicamente desde la experiencia a explotaciones que también las toman con datos. Compartir información, conocer mejor los costes de producción, optimizar la alimentación del ganado o medir el impacto ambiental permitirá a los ganaderos ser más competitivos y prepararse mejor para el futuro", ha explicado.

La jornada ha incluido también una sesión específica sobre la implantación del Cuaderno Digital de Explotación y la presentación de la nueva convocatoria de ayudas por parte de la jefa del Servicio de Ayudas al Desarrollo Rural del Fogaiba, Gemma Canós. Asimismo, diversas empresas especializadas han presentado herramientas digitales aplicadas a la gestión ganadera, con soluciones para la monitorización de los animales, la gestión técnica de las explotaciones y el apoyo a la toma de decisiones.