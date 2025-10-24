Simonet reconoce la labor de la DOP Queso Mahón-Menorca durante el acto del 40 aniversario de esta Denominación

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, en el acto del 40 aniversario de la DOP Queso Mahón-Menorca - CAIB

MENORCA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet ha reconocido la labor de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Queso Mahón-Menorca, durante el acto de conmemoración del 40 aniversario de esta Denominación, y la ha animado a seguir reforzando la identidad del producto y su proyección internacional.

En nota de prensa, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado que el conseller Simonet ha participado este viernes por la tarde en el acto conmemorativo del 40 aniversario de la DOP Queso Mahón-Menorca, celebrado en Cala Galdana (Ferreries) con la presencia de autoridades, productores y representantes del sector. Le han acompañado el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, y el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés. En la gala también han estado presentes la consellera insular de Economía y Territorio, Maria Antònia Taltavull, así como otras autoridades y representantes del ámbito agrario y agroalimentario de la isla.

Durante el acto, la nueva gerente del Consejo Regulador, Carol Quevedo, ha hecho un repaso de los 40 años de historia de la DOP y ha puesto en valor la labor de los ganaderos, queseros y maduradores que mantienen viva una actividad esencial del patrimonio gastronómico menorquín. También ha intervenido el presidente de la DOP, Joan Bosco Triay, quien ha subrayado la importancia de la cooperación entre instituciones y sector para afrontar los retos del futuro.

El conseller Simonet ha querido reconocer el trabajo realizado por el conjunto del sector quesero menorquín y ha animado a la DOP "a seguir reforzando la identidad del producto, apostando por la calidad, la innovación y la promoción como claves para continuar creciendo dentro y fuera de las Islas". "El Queso Mahón-Menorca es un ejemplo de cómo la tradición y la profesionalidad pueden ir de la mano para generar valor añadido al territorio. Esta denominación es una pieza fundamental de nuestro patrimonio agroalimentario, y desde el Govern le daremos todo el apoyo necesario para consolidar su proyección nacional e internacional", ha afirmado Simonet.

Durante la gala se ha rendido homenaje a los ocho presidentes que ha tenido la DOP a lo largo de estos 40 años, así como una mención especial a la exgerente Piedad López, que ocupó el cargo durante tres décadas y ha sido una figura clave en la consolidación del sello de calidad.

MÁS DE 3.500 TONELADAS DE QUESO AL AÑO

Actualmente, la DOP agrupa 98 explotaciones ganaderas, 53 queserías --43 artesanales y 10 industriales-- y 42 maduradores, que en conjunto producen más de 3.500 toneladas de queso al año. En 2024, el valor de comercialización del Queso Mahón-Menorca superó los 24,7 millones de euros, con 2.604 toneladas vendidas, y el producto se exporta a 44 países, principalmente a Estados Unidos, República Dominicana, Alemania, Reino Unido y México.

La DOP Mahón-Menorca, creada oficialmente en 1985 y reconocida por la Unión Europea en 1996, es hoy una de las tres principales denominaciones queseras de España, solo por detrás del Queso Manchego y del Arzúa-Ulloa.

En este sentido, cabe recordar que el Govern mantiene su compromiso con el sector a través de diversas líneas de ayuda y apoyo a la promoción y comercialización de marcas de calidad diferenciada. Además, la DOP Queso Mahón-Menorca participa activamente en todas las campañas de promoción y en ferias nacionales e internacionales con la colaboración de la Conselleria.

VISITA A LA DESTILERÍA XORIGUER

El conseller Simonet y los directores generales Joan Llabrés y Fernando Fernández han aprovechado su estancia en Menorca para visitar la Destilería Xoriguer. Su ginebra, Gin Xoriguer, está amparada por la Indicación Geográfica Gin de Mahón desde 2014. Cabe recordar que es una de las cuatro bebidas espirituosas de las Baleares con Indicación Geográfica.

En 2024 produjeron 370.000 litros y exportaron el 18,6 por ciento de su producción a países como Estados Unidos, Alemania o Italia.