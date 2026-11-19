Simonet reivindica las medidas de gestión forestal de la ley agraria ante las empresas del sector en Menorca - CAIB

MENORCA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha reivindicado las medidas de gestión y aprovechamiento forestal incluidas en el proyecto de ley agraria ante las empresas del sector en Menorca.

Simonet ha participado este jueves en el IV Seminario de la Asociación de Empresas Forestales de Menorca (Asefome), que ha tenido lugar en la sede de PIME Menorca, en Maó, bajo el lema 'Conocer la madera para ponerla en valor'.

La jornada, según ha informado la Conselleria en un comunicado, ha reunido a profesionales y especialistas del sector para analizar las características de la madera de pino carrasco de Menorca, las posibilidades de aprovechamiento de la biomasa forestal y las alternativas para dar valor económico a los recursos procedentes de los bosques de la isla.

Durante su intervención, centrada en la gestión forestal dentro del proyecto de ley agraria de Baleares, el conseller ha expuesto las principales disposiciones que recoge el texto normativo en materia de ordenación, gestión y aprovechamiento de los recursos forestales.

Por ejemplo, ha detallado que el proyecto normativo incorpora la gestión forestal en el ámbito de la actividad agraria y reconoce la relación entre el aprovechamiento de los recursos forestales, la viabilidad de las explotaciones y el mantenimiento del territorio.

En este sentido, ha destacado la importancia de reconocer la labor de los agricultores y ganaderos que gestionan terrenos forestales, así como el papel de las empresas forestales como motor de actividad económica y de empleo vinculado al territorio.

Simonet ha remarcado que esta actividad, además de generar valor económico, aporta beneficios ambientales y sociales, ya que es esencial para el mantenimiento de los bosques, la conservación del paisaje, la prevención de los incendios forestales y la gestión sostenible de los recursos naturales.

El texto prevé que los aprovechamientos forestales puedan comprender tanto los productos madereros y leñosos como otros recursos entre los que figuran las plantas aromáticas y medicinales, las resinas, los pastos, los frutos y las setas, entre otros.

Asimismo, el proyecto aborda los instrumentos de gestión y planificación forestal, los procedimientos administrativos vinculados a los aprovechamientos y las actuaciones de recuperación de cultivos en terrenos forestales, de acuerdo con los requisitos establecidos por la normativa aplicable.

El conseller también ha hecho referencia a la necesidad de coordinar la gestión forestal con los instrumentos de ordenación territorial y ambiental, especialmente en los espacios incluidos en la Red Natura 2000, y de mantener las garantías de conservación de la biodiversidad y de protección del suelo.

APROVECHAR LA BIOMASA VEGETAL

Otra de las cuestiones que ha abordado durante su intervención ha sido la regulación de la biomasa vegetal, que el proyecto de ley considera un recurso susceptible de aprovechamiento energético, agrario y forestal.

En concreto, el texto establece que la biomasa vegetal no tiene la consideración de residuo cuando se destina a la producción de energía renovable, a la elaboración de enmiendas orgánicas o a sistemas de protección de los suelos.

Entre los productos que se pueden obtener a partir de la biomasa vegetal figuran la leña, las astillas, los pellets y el carbón vegetal, así como otros materiales destinados a usos energéticos o a la mejora de los suelos.

Según ha expuesto Simonet, la norma también regula las actividades relacionadas con la extracción, la recogida, el almacenamiento, el tratamiento y la valorización de la biomasa vegetal. Estas actividades se contemplan como usos admitidos en suelo rústico, en las condiciones que establece el texto y siempre que la biomasa proceda del territorio balear.

Esta regulación relaciona el aprovechamiento de los recursos forestales con la gestión activa de los bosques, la prevención de los incendios forestales, la reducción de la dependencia energética y la generación de actividad económica vinculada al territorio.

LOS GESTORES Y LOS PUNTOS DE BIOMASA

Otro de los aspectos que ha explicado el conseller ha sido la regulación de los gestores de biomasa vegetal y de los puntos destinados a su recogida, almacenamiento y valorización.

El proyecto de ley diferencia entre los gestores de biomasa propia, vinculados a explotaciones agrarias, cooperativas o sociedades agrarias de transformación, y los gestores de biomasa ajena, que trabajan con recursos procedentes de otras explotaciones o fincas.

En el primer caso, las actividades de gestión de biomasa propia tienen la consideración de actividad agraria. En cambio, las instalaciones que gestionan biomasa ajena están sujetas al régimen que establece la normativa de actividades, con las particularidades previstas en el texto.

En cuanto a los puntos de gestión de biomasa vegetal, prevé instalaciones destinadas a la recogida, al almacenamiento y a la posible valorización de los recursos vegetales, tanto para producir combustibles como para obtener materiales de compostaje o de madera.

Simonet ha explicado que el la ley establece distintos procedimientos administrativos en función de la naturaleza de la actividad y el tipo de gestor. En el caso de los puntos de gestión de biomasa propia, se prevé, en los supuestos regulados, la presentación de una declaración responsable ante la administración forestal, sin perjuicio del resto de requisitos que resulten aplicables.

Estas disposiciones se enmarcan en la regulación de las actividades forestales y agrarias, con la finalidad de definir las condiciones en las que se pueden desarrollar los aprovechamientos y la gestión de los recursos vegetales.

LAS POSIBILIDADES DE LA MADERA

El seminario ha dedicado buena parte del programa al estudio de las características de la madera y la biomasa de pino carrasco de Menorca y a las posibilidades de valorización de estos recursos.

Ha comenzado con la bienvenida del presidente de Asefome, Marcelino Hernández, y con la apertura a cargo del conseller de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación del Consell de Menorca, José Simón Gornés.

Paco Cano, asesor de Gestión Forestal e Innovación del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC), ha abordado la caracterización de la biomasa y la madera de pino carrasco de Menorca. Adriano Raddi, jefe del Grupo de Aprovechamientos, Mecanización y Biomasa Forestal del CTFC, ha tratado la calidad de la biomasa de pino carrasco de Menorca como biocombustible.

La jornada también ha incluido una ponencia de Jordi Gener, responsable del Instituto Catalán de la Madera, sobre las propiedades físicas y mecánicas de la madera de pino carrasco de Menorca, así como un debate entre los asistentes sobre las posibilidades de poner en valor este recurso forestal.