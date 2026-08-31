Simonet viaja a Bruselas para reclamar a la Comisión Europea cambios concretos en la política pesquera del Mediterráneo

Archivo - El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, viajará el próximo 3 de septiembre a Bruselas para participar en la reunión convocada por el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, con los responsables de Pesca de Baleares, Cataluña, Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Andalucía.

Simonet estará acompañado por el director general de Pesca, Antoni M. Grau, en un encuentro convocado por el propio comisario a raíz de la carta que las cinco comunidades le remitieron conjuntamente el mes de mayo y en la que plantearon una serie de reformas de la normativa pesquera europea para adaptarla a la realidad del Mediterráneo, según ha indicado la Conselleria en un comunicado.

La reunión permitirá conocer la respuesta de la Comisión Europea a las propuestas planteadas por las cinco comunidades y, especialmente, su disposición a convertirlas en modificaciones concretas de la normativa comunitaria.

"Valoramos que el comisario haya convocado personalmente a las cinco comunidades mediterráneas. El mes de mayo le planteamos propuestas concretas y ahora queremos saber hasta dónde está dispuesta a llegar la Comisión para adaptar la política pesquera europea a una realidad que conoce y que, en el caso de las Islas, el propio comisario pudo comprobar sobre el terreno", ha señalado Simonet.

La propuesta conjunta plantea la adopción de un Reglamento Ómnibus de pesca que permita realizar una revisión específica de la Política Pesquera Común y de diferentes reglamentos europeos.

El objetivo es mantener los avances conseguidos en materia de sostenibilidad ambiental y, al mismo tiempo, recuperar el equilibrio con los otros dos pilares económico y social de la sostenibilidad.

Entre las medidas propuestas se encuentran el reconocimiento jurídico específico de la flota costera mediterránea, formada mayoritariamente por pequeñas empresas familiares que realizan jornadas cortas de pesca y comercializan diariamente las capturas en la lonja; una mayor regionalización de la gestión; la simplificación de determinadas obligaciones de control; la revisión de la manera en que se calcula el esfuerzo pesquero, y cambios en el Plan Plurianual de gestión para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental, la normativa que regula, entre otras cuestiones, los días de pesca de la flota de arrastre.

Las cinco comunidades reclaman también que las decisiones europeas incorporen indicadores económicos y sociales junto con los criterios biológicos, así como la revisión del sistema que condiciona toda la pesquería al estado de la especie más vulnerable y de la doble limitación que actualmente se aplica a la gamba roja, mediante la restricción tanto de los días de pesca como de las capturas.

La propuesta remitida a Bruselas defiende que los importantes esfuerzos realizados por la flota mediterránea durante los últimos años han permitido avanzar en la recuperación de los recursos pesqueros, pero han tenido, al mismo tiempo, importantes consecuencias económicas y sociales para el sector.

El documento advierte de la pérdida continuada de flota y empleo, el envejecimiento de las embarcaciones y las dificultades para garantizar el relevo generacional.

BALEARES DEFENDERÁ LA INSULARIDAD Y LA COGESTIÓN

Dentro de la posición conjunta de las cinco comunidades, Baleares centrará su intervención en el reconocimiento de la singularidad insular y en la necesidad de avanzar hacia una gestión regionalizada de los caladeros y basada en la cogestión.

El Govern defenderá que la política pesquera europea permita gestionar las pesquerías teniendo en cuenta las características ecológicas y socioeconómicas de cada zona del Mediterráneo y que dé una mayor participación en la toma de decisiones a las administraciones territoriales, los pescadores, la comunidad científica y el resto de agentes implicados.

"No cuestionamos los objetivos ambientales de la Unión Europea. Lo que defendemos es que una pesca sostenible debe serlo ambientalmente, pero también económica y socialmente. Y para conseguirlo necesitamos que las decisiones se acerquen al territorio y tengan en cuenta las características de cada pesquería", ha subrayado Simonet.

El archipiélago trasladará también a Kadis las consecuencias que las sucesivas restricciones del Plan Plurianual han tenido sobre la flota de arrastre de las Islas.

La reducción de los días de pesca, sumada a la pérdida de embarcaciones registrada durante la última década, ha provocado una disminución del esfuerzo pesquero superior al 50 por ciento en diez años y unas capturas desembarcadas que se sitúan cerca de un 40 por ciento por debajo de la media de los últimos 30 años, según los datos de la Conselleria.

Para el Govern, estos datos demuestran que la sostenibilidad de la pesca no se puede evaluar únicamente desde una perspectiva biológica, sino que también debe tener en cuenta la supervivencia de las empresas pesqueras, el empleo, la comercialización del producto local y el patrimonio social y cultural históricamente vinculado a la pesca.

DE MALLORCA A BRUSELAS

La reunión del 3 de septiembre dará continuidad al contacto mantenido entre el Govern y el comisario europeo durante su visita oficial a Baleares el pasado mes de febrero.

Durante aquella visita, Kadis pudo conocer directamente la singularidad de la pesca balear, el funcionamiento de las reservas marinas y el modelo de cogestión impulsado en las Islas.

También visitó la Lonja del Pescado de Palma, se reunió con pescadores profesionales y recorrió el mercado de Pere Garau, donde pudo conocer el recorrido del producto pesquero local desde la captura hasta la comercialización.

"El mes de febrero tuvimos la oportunidad de mostrar al comisario nuestra realidad directamente desde los puertos, las barcas, la lonja y las reservas marinas. Ahora esperamos que este conocimiento y la propuesta conjunta que presentamos el mes de mayo puedan traducirse en decisiones", afirma Simonet.

La cita de Bruselas tendrá, además, una relevancia especial ante la preparación de las posibilidades de pesca para 2027. Las comunidades mediterráneas pedirán a la Comisión que evite nuevas reducciones automáticas del esfuerzo pesquero mientras se revisa el Plan Plurianual y que priorice medidas de selectividad y de gestión adaptadas a cada pesquería frente a nuevas reducciones de jornadas.

"El sector mediterráneo ha realizado un enorme esfuerzo durante los últimos años. El objetivo ahora debe ser que la recuperación ambiental vaya acompañada también de una recuperación económica y social que permita mantener las barcas en el mar, garantizar el relevo generacional y conservar una actividad que forma parte de nuestra economía, nuestra alimentación y nuestra identidad", ha concluido el conseller.