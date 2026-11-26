Imágenes aéreas del buque hundido - - SALVAMENTO MARÍTIMO

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las simulaciones de deriva superficial ante un hipotético vertido del gasóleo que transporta el buque 'Med Emre', hundido esta madrugada a unas 20 millas de Eivissa, elaborados por los técnicos del Sistema de Observación Costero de Baleares (Socib) señalan que el combustible no alcanzaría el litoral de la isla.

Tras conocer el accidente del buque tanque químico, que transportaba aproximadamente 7.000 toneladas métricos de gasóleo, el Socib ha movilizado sus capacidades científico-técnicas para tratar de contribuir al seguimiento de la situación y evaluar las posibles consecuencias ambientales de un eventual vertido de hidrocarburos.

Desde primera hora de la mañana, ha informado el organismo en un comunicado, el equipo técnico y científico ha ejecutado simulaciones de deriva superficial ante un hipotético vertido.

Los resultados muestran una trayectoria inicial hacia el sureste, seguida de un desplazamiento hacia el este y noreste de la costa norte de Eivissa, sin que las partículas alcancen el litoral durante el periodo simulado.