El sindicato ATAP alerta de la "grave situación de desprotección" de los policías locales en Playa de Palma

Cuartel de Sant Ferran de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Asociación de Trabajadores de las Administraciones Pública (ATAP) ha advertido de la "grave situación de desprotección" y "máxima peligrosidad" en la que se encuentran los policías locales y policías en prácticas destinados en diferentes unidades y principalmente en la Playa de Palma.

La agrupación de trabajadores ha asegurado que esta es una de las zonas con "mayor conflictividad" del municipio, por lo que han exigido la dotación de los medios de protección y siempre haya permanentemente un mínimo dos agentes operativos "plenamente habilitados y equipados".

En una nota de prensa, ATAP ha señalado que les resulta "totalmente contradictorio" que, hace apenas unos días, el Ayuntamiento respaldara públicamente la actuación policial tras las agresiones sufridas por varios agentes en Playa de Palma y ahora "expongan de manera negligente e innecesariamente a los agentes que se encuentran en formación".

"Playa de Palma, en temporada estival es un escenario continuo de conflictividad, con numerosas intervenciones de especial gravedad, como peleas, agresiones armadas, violencia extrema, delincuencia o alteraciones graves del orden público", han remarcado.

Sin embargo, ha aseverado que los funcionarios en prácticas son destinados a esta y otras zonas de la ciudad "sin disponer de arma reglamentaria, chaleco antibalas, equipo de comunicaciones --'walkie-talkie'--, ni otros elementos de protección".

El sindicato ha sostenido que los alumnos, pese a desempeñar un "importante papel formativo", todavía no han finalizado la formación teórica, por lo que carecen de las habilitaciones, experiencia, conocimientos y medios necesarios para asumir las funciones de un policía operativo.

Por eso, han criticado que la Jefatura les utilice para "suplir la grave falta de efectivos" de la plantilla y aparentar una "mayor presencia policial" en las calles, lo que "rompería las parejas operativas y aumenta el riesgo para todos los agentes".

"En caso de que el policía tutor tenga que intervenir físicamente, el alumno queda completamente desprotegido y sin posibilidad de solicitar apoyo policial", han incidido.

ATAP ha considerado que esta situación constituye una "grave negligencia" organizativa que "pone en riesgo su integridad física e incluso la vida de todos los agentes", por lo que ha recordado que ya hay agentes "lesionados" como "consecuencia directa de estas carencias, lo que demuestra que el riesgo es real".

Por otro lado, también han manifestado que en las dependencias de Maravillas, donde se encuentran varios de los agentes en prácticas, la climatización "no funciona correctamente", lo que las hace "inhabitables", debido a las altas temperaturas que se alcanzan en el interior.

Ante esta situación, ATAP ha solicitado a la Jefatura de la Policía medidas urgentes, como que los alumnos en prácticas únicamente presten servicio acompañados permanentemente por un mínimo de dos policías "plenamente habilitados y armados, sin separar a los binomios operativos".

Igualmente, han reclamado que se dicten instrucciones escritas sobre la composición de las patrullas, para evitar "interpretaciones distintas por parte de los mandos intermedios".

Entre sus peticiones figura la dotación urgente de chalecos antibalas, equipos de comunicación y demás material de protección necesario para "garantizar la seguridad de los funcionarios en prácticas" y que se solucione urgentemente el problema de la climatización en las dependencias de Maravillas, ya que "no son habitables y los agentes en prácticas también son seres humanos".

ATAP ha señalado como "responsable directo" de esta situación al alcalde de Palma, Jaime Matinez, como "máximo responsable" de la Policía Local, al jefe de Policía, Guillem Mascaró, y al área de Seguridad Ciudadana.

"No se puede jugar con la seguridad y las vidas de los agentes para hacer propaganda y publicidad. Si se produce cualquier incidente grave con los agentes en prácticas o habilitados, la responsabilidad recaerá directamente sobre quienes, conociendo el grave problema, no actuaron", han defendido.