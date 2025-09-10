Sindicatos educativos piden "dignificar" la profesión, menos carga burocrática y soluciones a los problemas "reales"

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Diferentes sindicatos educativos han hecho públicas este miércoles, coincidiendo con el inicio del curso escolar, sus demandas a la Conselleria de Educación y Universidades que pasan por "dignificar" la profesión docente, eliminar la carga burocrática y solucionar los problemas "reales" de la educación.

En sendos comunicados, los sindicatos ANPE, Alternativa y STEI Intersindical han valorado el inicio del curso 2025-2026 y han planteado mejoras a la Conselleria que dirige Antoni Vera.

Por un lado, para ANPE el reto para este curso es "dignificar" la profesión docente para hacerla más atractiva y evitar el abandono de los profesionales.

A pesar de que el curso arranca con la mayoría de las vacantes cubiertas, el sindicato ha trasladado su preocupación por cubrir plazas de materias específicas. Por ello, han exigido convocar las listas de especialistas y expertos "lo antes posible".

En relación a las infraestructuras, para ANPE es importante que los centros que inician el curso con barracones solo sean temporales mientras se ejecutan obras de ampliación y reforma. También han reclamado que la climatización se adecua en las aulas de forma "sostenible" y que los patios tengan espacios de sombra.

Igualmente, han advertido que el factor insularidad "sigue siendo una dificultad añadida" y que, por ello, estarán "vigilantes" el cumplimiento de los acuerdos firmados de los complementos de difícil cobertura y residencia.

MENOS CARGA BUROCRÁTICA

La reducción de la carga burocrática de los docentes es una reclamación compartida entre ANPE, STEI y Alternativa. En concreto, el primero ha reclamado una reducción de las tareas administrativas que, a su criterio, pueden llegar a suponer una sobrecarga laboral de hasta 600 horas anuales.

Desde ANPE han instado a Educación a tomar medidas "efectivas" para establecer un plan urgente de desburocratización en todos los centros públicos.

En esta línea, Alternativa ha cargado contra la Conselleria por "volver a cargar sobre los docentes una nueva exigencia burocrática", en referencia a la presentación de programaciones didácticas y unidades de programación en un formato que, a su parecer, "lejos de facilitar la tarea educativa, multiplica el tiempo dedicado al papel".

"Los maestros y profesores no necesitan más formularios, sino más t8iempo para preparar clases de calidad, atender la diversidad del alumnado e innovar en las meteorologías", han defendido en la nota de prensa.

Desde Alternativa han reconocido que existían "errores" en planteamientos anteriores pero, han considerado, se podían corregir sin necesidad de imponer tres documentos diferentes para desarrollar una sola tarea con los alumnos.

Con todo, han reivindicado que "aquello que realmente necesitan" los centros educativos es "estabilidad, confianza en la profesionalidad de sus docentes y un apoyo efectivo que refuerce la tarea educativa".

Por su parte, STEI Intersindical ha hecho referencia a un informe del sindicato que eleva a entre tres y cuatro las horas semanales que los docentes dedican a las tareas burocráticas más allá de la jornada laboral.

En esta línea, han exigido a Educación la negociación de un plan de reducción de la burocracia, incluido en el acuerdo de mejora de 2023.

SOLUCIONES A PROBLEMAS "REALES"

STEI Intersindical ha valorado también el inicio del curso escolar cuyas novedades, a su juicio, son los nuevos currículums, la implantación de la nueva herramienta digital Llull y la eliminación de las pantallas en los primeros cursos de primaria.

En este sentido, han recordado que en su momento criticaron que los nuevos currículums se habían hecho "con prisas y sin contar con el consenso de la comunidad educativa". También han rechazado que se deje en manos de una empresa privada los datos personales de miles de docentes con el cambio de GestIB al nuevo sistema informático.

Así, las reclamaciones del sindicado a la Conselleria pasan por dar soluciones "efectivas" a cuestiones pendientes de hace años como la reducción de las ratios.

También han pedido un plan de choque para llevar a cabo todas las reformas y nuevos equipamientos educativos pendientes y el plan de climatización "comprometido" ante la emergencia climática.

Por otro lado, STEI ha solicitado medidas "estructurales" para solucionar las dificultades del problema habitacional en Menorca y Pitiusas.

Finalmente, han cargado contra el departamento de Vera por "favorecer el negocio privado de la educación", señalando que este curso comenzarán 936 alumnos más en los centros concertados y 823 menos en la pública, y han reiterado su petición de eliminar el plan piloto de libre elección de lengua.