Sindicatos y entidades por la sanidad pública suspenden la concentración prevista este sábado en Palma por las lluvias

PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO, UGT y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) han suspendido la concentración prevista a las 12.00 horas de este sábado en la plaza de España de Palma, por las adversas condiciones meteorológicas previstas para esta jornada.

En un comunicado, las organizaciones convocantes han explicado que la decisión de suspender la concentración prevista para este sábado se ha adoptado por motivos de "seguridad" y "responsabilidad", ante las fuertes lluvias y viento anunciados para las próximas horas, que podrían poner en riesgo la integridad de las personas asistentes.

Desde las organizaciones convocantes han agradecido no obstante "el compromiso y la disposición" de todas las personas que habían mostrado su apoyo a esta movilización, y han reafirmado que "la defensa de la sanidad pública continúa siendo una prioridad".

Por este motivo, han avanzado que en los próximos días se comunicará una nueva fecha de convocatoria "para garantizar la participación y visibilidad que esta causa merece".