Los sindicatos esperan un seguimiento importante de la huelga de los educadores 0-3

Varios carteles de protesta, en el exterior de una escuela infantil. - Eduardo Parra - Europa Press

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos esperan un seguimiento importante en la huelga de trabajadores de la educación 0-3 años, que está previsto que comience este jueves.

En un comunicado, los sindicatos CCOO, UGT y STEI han hecho un llamamiento al sector para sumarse a la huelga estatal y han denunciado lo que han considerado el inmovilismo de las patronales, que continúan sin dar respuesta a las demandas.

La jornada de huelga llega después de un ciclo de movilizaciones crecientes, como la concentración de este lunes frente a la sede Pimem, y culminará con la movilización del jueves (18.00 horas) en la plaza de España de Palma, así como en Eivissa y Ciutadella.

El objetivo de la huelga es hacer visibles las reivindicaciones del sector y avanzar hacia una regulación efectiva. En este sentido, reclaman la negociación inmediata de un convenio colectivo autonómico, la dignificación de los salarios, que actualmente apenas superan el salario mínimo, la regulación de las ratios y mejora de las condiciones educativas, el reconocimiento profesional del ciclo 0-3 como parte del sistema educativo, y la reducción de la precariedad laboral estructural.

"La situación es insostenible. Hablamos de un sector esencial, altamente feminizado, que sostiene la conciliación y el desarrollo infantil, pero que continúa en condiciones precarias. Sin convenio autonómico no habrá dignificación real", han señalado en un comunicado.

Para la jornada del jueves, los servicios mínimos se han fijado en la presencia de la dirección para garantizar la apertura y un educador infantil por cada tres unidades.