Los sindicatos inician sus movilizaciones por la falta de acuerdo en el convenio de hostelería

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos iniciarán este viernes sus movilizaciones por la falta de acuerdo en el convenio de hostelería de Baleares con una concentración ante la sede de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

La concentración, según han informado UGT y CCOO --los sindicatos con representación en la mesa negociadora--, tendrá lugar a las 12.00 horas frente al número 215 de la calle Aragón de Palma.

Previamente, la federación de Servicios de UGT Baleares, promotora de la movilización a la que después se han sumado sus homólogos de CCOO, celebrará una asamblea con los delegados de hostelería en su sede de Palma.

Después se trasladarán hasta las oficinas de la patronal hotelera mallorquina, donde mostrarán su malestar ante la situación de bloqueo en la que se encuentra la negociación del convenio de hostelería, el más grande de Baleares y que afecta a unos 180.000 trabajadores.

El objetivo de la movilización, ha apuntado UGT, es tratar de lograr un acuerdo que mejore de manera sustancial las condiciones labores y salariales de los empleados del sector hostelero.

FRICCIONES ENTRE SINDICATOS Y MÁS MOVILIZACIONES

La primera de las concentraciones previstas ante la falta de acuerdo llega después de que se hayan producido algunas fricciones entre los negociadores de ambos sindicatos.

Después de que UGT anunciara su calendario de movilizaciones, el presidente de la federación de Servicios de CCOO Baleares, Héctor Gómez, reprochó que no se hubieran puesto en contacto con ellos para coordinarse.

Semanas después, el secretario general de UGT Servicios, José García Relucio, dijo que a su homólogo "no lo conoce nadie" y le echó en cara que tratara de darle "lecciones" cuando ha llegado recientemente a las Islas procedente de Madrid.

Finalmente las dos organizaciones sindicales irán de la mano en la concentración ante la FEHM, aunque está por ver cómo se concreta el resto del calendario. Relucio anunció hace semanas su intención de promover dos manifestaciones en dos de las principales zonas turísticas de Mallorca, Palmanova y la Playa de Palma.

De no llegar a un acuerdo antes de julio, alertó tras la última reunión de la mesa negociadora, su sindicato no descarta ir a la huelga. Por el momento, hay planificados dos encuentros más para tratar de desencallar la situación entre patronales y sindicatos, que no se ponen de acuerdo ni en la subida salarial ni en otras medidas laborales.

El próximo martes tendrá lugar la tercera reunión de la subcomisión, en la que participan un grupo reducido de negociadores y que tiene como objetivo propiciar acuerdos. El jueves 26 está programada la sexta mesa negociadora, la última fecha fijado por el momento.