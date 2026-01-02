Los sindicatos de la Policía Local de Palma alertan de la falta de efectivos para cubrir las cabalgatas de Reyes

Archivo - Los Reyes Magos saludan desde el balcón del Ayuntamiento tras la cabalgata, a 5 de enero de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la Policía Local de Palma han alertado de la falta de efectivos para cubrir las diferentes cabalgatas de Reyes de la ciudad.

Los responsables del cuerpo municipal, han señalado en un comunicado firmado por CSIF, CCOO, UGT y Sppme, tendrán que decidir entre dar servicio en estas celebraciones o cumplir con el trabajo y los imprevistos diarios.

Las organizaciones sindicales han vinculado esta falta de efectivos con el retraso en la entrada en vigor del nuevo plan de ordenación, que inicialmente estaba previsto que lo hiciera con el arranque de 2026.

"Llevamos avisando mucho tiempo de la situación diaria, en la cual no se pueden cubrir los servicios. Sobre todo, en horarios de fin de semana, horarios nocturnos y fechas señaladas. Debido al organigrama y organización actual, no podemos llegar a todo", han subrayado.

Los sindicatos han recordado que para el servicio la Policía Local de Palma destina un "gran número" de efectivos de diferentes unidades para velar por la seguridad ciudadana, el tráfico, el desarrollo de las diferentes cabalgatas y los servicios ordinarios.

"Hace mucho tiempo que venimos avisando, no solo nosotros sino la propia plantilla, pero no les interesa. Les interesa más lo que se aparenta que la realidad, puro postureo. Los problemas no han hecho más que empezar. Recordemos que este mes de enero está lleno de eventos en nuestra ciudad que consumen muchos recursos policiales", han advertido.

Si el servicio policial sigue funcionando y la administración se puede presentar como "buenos gestores", han defendido, es gracias al esfuerzo de los agentes que "renuncian a sus días libres y de descanso y a estar con sus familias".

Las organizaciones han sostenido que la solución a esta problemática "no puede pasar por disponer de las personas a voluntad" y han definido a los agentes como víctimas de una organización obsoleta que es urgente modernizar ya".

"Si buscan culpables, no nos miren a nosotros, diríjanse a plaza de Cort número 1", han sentenciado.