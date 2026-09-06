Sineu acoge la primera Diada del Caballo Mallorquín - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha asistido este domingo a la primera Diada del Caballo Mallorquín, que se ha celebrado en la plaza des Fossar de Sineu.

La feria, englobada en los actos de conmemoración de la Diada de Mallorca, tiene como objetivo dar a conocer y reivindicar a la raza autóctona de Mallorca, según ha subrayado la institución insular en una nota de prensa.

Esta primera edición ha consistido en una jornada monográfica dedicada a enaltecer a la raza equina autóctona, su cultura y su patrimonio.

"Es una jornada dedicada a reivindicar a esta raza tan nuestra y el patrimonio y la cultura que lo rodean", ha destacado Galmés, quien ha considerado que la feria sirve para incentivar el conocimiento y la conservación de esta raza de caballos autóctona y que está en peligro de extinción.

El público asistente ha podido disfrutar de un programa diverso de actividades relacionadas con el caballo mallorquín. Así, se ha celebrado una exposición de carruajes, un concurso de valoraciones morfológicas de los ejemplares equinos, una conferencia sobre el caballo mallorquín, una muestra de guarniciones, una demostración de herrar y actuaciones de 'xeremiers'.

A la jornada han asistido también el conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, y el de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio.