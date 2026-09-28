La Sinfónica dará conciertos en la Unidad de Pediatría del Hospital de Son Espases

La Sinfónica dará conciertos en la Unidad de Pediatria del Hospital de Son Espases - CAIB

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares (OSIB) ha puesto en marcha un proyecto que acerca la música a los niños, jóvenes y familias de la Unidad de Pediatría del Hospital de Universitario de Son Espases.

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha explicado este lunes en un comunicado que la actividad se desarrollará una vez al mes, de octubre de 2026 a marzo de 2027, de 16.00 a 17.00 horas, y permitirá trasladar la música y los instrumentos fuera de los escenarios habituales para acercarlos directamente al entorno hospitalario.

A través de estos encuentros musicales, los pacientes de la unidad y sus acompañantes podrán conocer de cerca los instrumentos fuera de los escenarios habituales.

En el despliegue del proyecto participan los músicos de la Sinfónica Sebastià Pou, Susana Pacheco, Nigel Carter, Clara Mascaró y Eudald Ribas, quienes se encargarán de trasladar la experiencia cultural a las instalaciones del centro sanitario.

Con este programa, la Dirección General de Cultura y la orquesta buscan ampliar la función social de la cultura más allá de las salas de conciertos tradicionales.