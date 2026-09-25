La Sinfónica llena el Teatre Principal de Palma con un homenaje a las bandas sonoras más emblemáticas del cine - CAIB

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares ha celebrado la tercera edición de Música de Cinema, una concierto que ofreció un recorrido por algunas de las bandas sonoras más emblemáticas de la historia del cine y que llenó el Teatre Principal de Palma.

Así lo ha explicado este viernes en un comunicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, que ha añadido que bajo la dirección de Pablo Mielgo, la Sinfónica ofreció un recorrido por algunas de las páginas más reconocidas de la música cinematográfica, con las narraciones de José Luis Garci e Inocencio Arias, que contextualizaron cada una de las películas y compartieron con el público historias, curiosidades y anécdotas relacionadas con los films y sus bandas sonoras.

Durante el concierto, la Orquesta interpretó música de títulos tan reconocidos como 'Harry Potter', 'Titanic', 'La lista de Schindler', 'El bueno, el feo y el malo' o 'West Side Story'. El programa también incluyó páginas de 'Con la muerte en los talones', 'My Fair Lady, Miss Saigon', 'Singing in the Rain' y 'The Sound of Music'.

Con este tipo de concierto, la Sinfónica consolida una propuesta que acerca el repertorio sinfónico a públicos diversos y pone de manifiesto la estrecha relación entre la música y el cine.