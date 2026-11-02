La SMAP aprueba un presupuesto de 23,95 millones de euros para 2027

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PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) ha dado luz verde al anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2027, que prevé unos ingresos de 23,95 millones de euros y unos gastos de 23,93 millones de euros, con un resultado positivo de 20.718,04 euros.

El Ayuntamiento de Palma ha explicado este lunes en un comunicado que el presupuesto de gastos previsto asciende a 23,93 millones de euros, de los cuales más de 16 millones corresponden al capítulo de personal. Esta partida contempla la posible aprobación de un nuevo convenio laboral para los trabajadores de la SMAP, así como la contratación de nueve plazas de controlador del servicio ORA.

El presupuesto de inversiones para 2027 se sitúa en 16,5 millones de euros para ampliar y mejorar la oferta de estacionamiento de la ciudad. Entre las actuaciones planificadas destaca la construcción de un nuevo aparcamiento en Playa de Palma, específicamente en la zona de les Meravelles, además de la ampliación de los aparcamientos de Eusebi Estada, Vía Roma y Santa Pagesa.

Asimismo, la entidad avanzará en el Plan de Aparcamientos mediante los informes y estudios técnicos necesarios para impulsar futuras infraestructuras en las plazas de la Mediterrània y del Progrés, así como en la calle Metge Josep Darder. Las cuentas de 2027 también prevén la puesta en funcionamiento del aparcamiento de s'Aigua Dolça, que ofrecerá 71 plazas exclusivas para residentes en régimen de abono.

AMPLIACIÓN DE LA ZONA ORA Y DE BICIPALMA

En el próximo ejercicio se acometerá la ampliación de la zona ORA y la puesta en marcha de la cuarta fase de expansión de BiciPalma, cuya entrada en funcionamiento está prevista para 2027.

Esta nueva fase contempla la instalación de 23 estaciones y la incorporación de 230 bicicletas eléctricas para extender el servicio hasta el Paseo Marítimo y la Playa de Palma. Para atender las necesidades derivadas de esta ampliación de la red, las cuentas contemplan la creación de 12 nuevas plazas de personal (ocho oficiales de BiciPalma, tres mecánicos y un operador de sala de control) que se convocarán por concurso-oposición durante 2027.

Por último, el presupuesto incluye una partida de 600.000 euros dirigida a renovar la flota actual de BiciPalma mediante la sustitución de bicicletas obsoletas por nuevos modelos eléctricos.