SMF programa un servicio especial de metro con motivo de la retransmisión de España-Francia en Son Fusteret

Archivo - Un tren de SFM en la Estación Intermodal de Palma. - CAIB - Archivo

PALMA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha programado un servicio especial de metro este martes para facilitar los desplazamientos a la retransmisión de la semifinal del Mundial de fútbol entre España y Francia en la pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento de Palma en Son Fusteret.

En total, se habilitarán 16 servicios especiales entre la estación de Son Fuster Vell (Son Fusteret) y la Estación Intermodal, en ambos sentidos, según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en una nota de prensa.

El servicio se ha programado para garantizar la movilidad con independencia de que el partido finalice en el tiempo reglamentario o se pueda prolongar con prórroga y una posible tanda de penaltis.

Desde Son Fuster Vell saldrán ocho trenes entre las 23.15 y las 00.25 horas, con una frecuencia de diez minutos. En sentido contrario, desde la Estación Intermodal, se ofrecerán otras ocho salidas entre las 23.05 y las 00.15 horas, también cada diez minutos.

Todos los servicios realizarán parada en las estaciones de Jacint Verdaguer y Son Costa/Son Fortesa.

El Ayuntamiento de Palma instalará una pantalla gigante en Son Fusteret para que los aficionados puedan seguir en directo la semifinal del Mundial.

La apertura de puertas está prevista a las 18.00 horas. Antes del inicio del partido, se ofrecerá una sesión del DJ Jaume Colombás, que actuará de 20.00 a 21.00 horas, momento en que comenzará el partido.

Para facilitar el acceso al recinto y garantizar la movilidad de los asistentes, la EMT reforzará las líneas de autobús que conectan Son Fusteret con diferentes puntos de la ciudad.