Socialistas de Llucmajor aseguran que el presupuesto municipal "está fuera de plazo, es ficticio y no aporta soluciones"

PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los Socialistas de Llucmajor han asegurado que el presupuesto municipal de 2025, presentado este lunes en el pleno, "está fuera de plazo, es ficticio y no aporta soluciones reales" para la ciudadanía.

En una nota de prensa, los socialistas han reprobado que el equipo de gobierno haya presentado este lunes el proyecto de presupuestos municipales "con cinco meses de retraso y por la puerta de atrás", refiriéndose a que lo han anunciado en un hora (09.30 horas) "pensada para dificultar el seguimiento de la sesión a los ciudadanos".

A su criterio, se trata de un "cúmulo de despropósitos" que afectan a unas cuentas que "difícilmente podrán ejecutarse si se tiene en cuenta la catastrófica gestión a todos los niveles en dos años de legislatura" del equipo de gobierno de la alcaldesa, Xisca Lascolas.

En este sentido, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Jaume Oliver, ha subrayado que Llucmajor "necesita soluciones, no excusas, necesita transparencia, no opacidad, y necesita un gobierno que trabaje para todo el mundo, no uno que apruebe presupuestos a escondidas para evitar las críticas".

La formación ha votado en contra de los presupuestos presentados, considerando que el municipio "merece mucho más" y calificando de "irreal" que el equipo de gobierno tenga tiempo en poco más de medio año de ejecutar un presupuesto que asciende a 54,7 millones de euros cuando ya se acumulan más de 44 millones de remanentes, procedentes de "la incapacidad de ejecutar los presupuestos de los ejercicios anteriores".

En esta línea, han reprochado que el presupuesto llegue con más de medio año de retraso, señalando que impide una planificación efectiva y la ejecución de las inversiones y posibles actuaciones con el remanente de tesorería.

La misma memoria de intervención advierte de los perjuicios derivados de este retraso, que suponen en la práctica una parálisis de los proyectos y servicios públicos, han advertido los socialistas.

Para el PSOE, la "falta de proyecto" de Lascolas se demuestra en la formulación de un presupuesto para 2025 "idéntico a los anteriores, donde nada cambia, nada mejora y donde, una vez más, no se tratan las necesidades urgentes del municipio".

Concretamente, se han referido a la reforma, ampliación y legalización de la residencia de personas mayores, la apertura del centro de día Badia Gran, la reforma del cine teatro Cas Coix, la construcción y mejora de los centros de salud en Llucmajor y s'Arenal, o la recuperación y mantenimiento integral del núcleo urbano de s'Arenal.

"Un montón de proyectos necesarios para Llucmajor que no existen para Lascolas y su coalición de gobierno PP Vox y ASI", han criticado.

Asimismo, según la formación, las cuentas para 2025 se presentan con un cálculo de ingresos "hinchados e irreales" ya que el presupuesto prevé 5,7 millones de euros para licencias urbanísticas, una cifra de ingresos que no se ha alcanzado en los últimos cinco años.

Además, han señalado que "curiosamente" el área de Urbanismo no cuenta con personal suficiente para tramitar estas licencias, de modo que estos ingresos son "imposibles de alcanzar". "Esto no es un error técnico, es una manipulación consciente para cuadrar artificialmente las cuentas", ha dicho Oliver, agregando que la memoria de los presupuestos reconoce que hay más de 820 licencias de obra mayor pendientes de resolver.

"La falta de personal, de planificación y de ejecución es una constante", ha denunciado el regidor socialista, quien ha lamentado que las inversiones "no se ejecutan, las ayudas no llegan a tiempo y los servicios públicos, especialmente en urbanismo, servicios sociales o limpieza, siguen al mínimo".

Mientras, ha continuado, el equipo de gobierno "es incapaz de cumplir con su obligación básica: aprobar un presupuesto en tiempo y forma".

Por último, han hecho hincapié en que los presupuestos contemplan un recorte del 40 por ciento de la partida de atenciones benéficas, pasando de 250.000 a 150.000 euros. Una reducción que, ha zanjado Oliver, en plena crisis social como es la de la vivienda y con un aumento de la demanda de ayudas es "injustificable y cruel".