Socialistas de Mallorca interponen una denuncia ante los servicios del Consell por el caso del agroturismo Sa Vinya

También piden la comparecencia de Galmés y saber si Prohens dio órdenes para dar un trato de favor a este expediente y para que no se supiera la verdad"



PALMA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas de Mallorca han interpuesto una denuncia ante los servicios del Consell "para aclarar" el caso del agroturismo Sa Vinya y "llegar al final de este asunto".

"No nos conformamos con el cese. Necesitamos aclarar que no ha habido trato de favor", ha afirmado la portavoz del PSIB-PSOE en la institución insular, Catalina Cladera, este jueves en rueda de prensa.

Durante su intervención, ha anunciado también que han solicitado la comparecencia del presidente del Consell, Llorenç Galmés, que ya habían pedido con anterioridad junto con la del conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, quien sí compareció este pasado miércoles.

"No le hemos escuchado pronunciarse --a Galmés-- y ayer dejó solo a Rodríguez", ha censurado la socialista, quien ha evidenciado la "sombra de dudas" ante un "posible trato de favor" hacia el hasta ahora director general de Transparencia del Govern, Jaume Porsell, con Sa Vinya.

En esta línea, ha rememorado que Porsell presentó en septiembre de 2023 la Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística (DRIAT) y que este miércoles, el conseller insular de Turismo confirmó que los inspectores del Consell levantaron acta por incumplir los requisitos de este documento.

Por tanto, Porsell "mintió con el DRIAT" y "también queda claro que Inspección actuó tarde", ha opinado Cladera.

Ante esta situación, si bien ha lamentado que Rodríguez no dejó claro en su comparecencia del miércoles "qué tipo de infracción, qué tipo de sanción y expediente" se abrirá ahora, sí ha sentenciado que éste es "un claro caso de falsedad documental a la hora de presentar el DRIAT".

La socialista ha evidenciado también la "comercialización" que se hizo después con el agroturismo, que es en realidad "una vivienda con piscina", mencionando como pruebas la señalética que dirige hacia este espacio en Andratx o que estaba presente en Booking.

"Ahora entendemos las prisas para eliminar la Oficina Anticorrupción", ha sospechado la portavoz.

Ante estas conjeturas, ha anunciado la "batería de acciones" que ha llevado a cabo su formación con la denuncia y la solicitud de comparecencia de Galmés, añadiendo también que en el pleno del Ayuntamiento de Andratx el PSOE ha registrado varias preguntas sobre el tema para que la alcaldesa "aclare todas las dudas".

"No permitiremos que la corrupción vuelva a Andratx y a Mallorca. Queremos aclarar todos los hechos y saber cómo es posible que la presidenta del Govern, Marga Prohens, el martes no conociera la verdad de este caso y que Galmés no le dijera la verdad", ha cuestionado Cladera.

También la socialista ha pedido saber "si Prohens dio órdenes a Galmés para hacer un trato de favor a este expediente y para que no se supiera la verdad".