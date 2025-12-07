Los Socialistas de Manacor critican la "falta de compromiso" del Consell con la reforma de la avenida del Torrent

PALMA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Socialistas de Manacor han criticado la "falta de compromiso" del Consell con la reforma de la avenida del Torrent, después de que la portavoz del PP en Manacor, que ejerce como directora insular de Presupuestos del Consell, Maria Antònia Sansó, prometiera las obras hace más de un año y la institución insular no haya sin embargo previsto ninguna partida para ejecutarlas en las cuentas de 2026.

En nota de prensa, la Federación Socialista de Mallorca (FSM) ha informado que los Socialistas de Manacor han denunciado la "falta de compromiso" del Consell con la reforma integral de la avenida del Torrent, proyecto que se impulsó la pasada legislatura, cuando se firmó el convenio entre Ayuntamiento e institución insular, por el cual, el Consistorio se hacía cargo de la redacción del proyecto de reforma, mientras que el Consell tenía que ejecutar las obras.

Dos años y medio después, sin embargo, con PP y Vox en el equipo de gobierno de la institución insular, las obras no están ni presupuestadas, han lamentado los Socialistas de Manacor.

Todo, han añadido, con la paradoja de que la misma portavoz del PP de Manacor, Maria Antònia Sansó, que hace más de un año ya presumió de haber impulsado la ejecución de la reforma, es la responsable política de hacer los presupuestos del Consell que tampoco prevén ninguna cantidad para la avenida del Torrent para 2026.

"Ni partida presupuestaria ni previsión real de ejecución dentro de esta legislatura", se han quejado los Socialistas de Manacor.

La regidora de Urbanismo de Manacor, la socialista Núria Hinojosa, ha recordado que "hace más de un año Maria Antònia Sansó aseguraba que había conseguido impulsar la reforma de esta avenida, pero la realidad es bien diferente a lo que se anunció", ha apuntado.

En este sentido, ha remarcado que "la señora Sansó tendría que aclarar esta situación, porque la ciudadanía de Manacor espera que, en política, la palabra dada se cumpla".

Por su parte, la secretaria general de la FSM, Amanda Fernàndez ha exigido que el Consell ejecute el proyecto previsto para la reforma de la avenida del Torrent.

Fernàndez ha subrayado que "el Consell de Mallorca ha aprobado este año un presupuesto de 761,7 millones de euros, y para la reforma de la avenida del Torrent destina exactamente cero euros". "Aquello que Sansó prometió simplemente no se ha cumplido. No hay ninguna partida presupuestaria ni ninguna previsión real que indique que esta reforma se hará dentro de esta legislatura", ha incidido.

Fernàndez ha recriminado al Consell, además, que durante estos dos años se hayan obviado las peticiones de información requeridas para conocer el estado de las tramitaciones de la institución insular en relación a esta inversión en Manacor. "Solo después de haber advertido que presentaríamos un contencioso-administrativo por falta de transparencia, recibimos respuesta a nuestra petición de acceso al expediente completo, casi dos años después", ha lamentado, "y la respuesta fue clara: la avenida del Torrent no está incluida dentro de las previsiones de inversión de esta legislatura".

Finalmente, y en contraposición, la líder de la FSM ha reafirmado el compromiso socialista con el municipio: "Nosotros seguiremos trabajando para que Manacor tenga las inversiones que se merece y que la ciudadanía disponga de una información clara y transparente".

El proyecto de reforma de la avenida del Torrent fue impulsado por el Consell durante la pasada legislatura, con la previsión de ejecutar las obras en colaboración con el Ayuntamiento de Manacor, han vuelto a recordar los socialistas.

La llegada del PP y Vox al gobierno insular ha supuesto sin embargo, se han lamentado, la "paralización" de esta actuación, dejando sin continuidad un proyecto que había sido planificado y que respondía a una necesidad histórica de la ciudad.

"El Ayuntamiento de Manacor cumplió su parte del trato y redactó el proyecto de reforma", han reivindicado, "pero el Consell, en esta legislatura, ha obviado su responsabilidad de ejecutar las obras de la avenida del Torrent", han denunciado.