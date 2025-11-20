Los socialistas de Sineu piden rebajar la medida de las futuras explotaciones ganaderas

Archivo - El portavoz del PSIB en el Ayuntamiento de Sineu, José Manuel García - PSIB - Archivo

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas de Sineu han reclamado este jueves rebajar la medida de las futuras explotaciones ganaderas en el municipio en las nuevas Normas Subsidiarias.

Según ha informado en un comunicado el regidor y portavoz del partido en el Ayuntamiento de Sineu, José Manuel García, ha presentado un pliego de alegaciones a la modificación puntual de las Normas Subsidiarias sobre las instalaciones ganaderas intensivas.

Al respecto, la secretaria general de los Socialistas de Mallorca, Amanda Fernández, ha explicado que la voluntad es hacer que "las nuevas explotaciones en Sineu tengan que ser más pequeñas que lo que permite la normativa del Govern, y aumentar la distancia entre estas granjas".

Según ha explicado la formación, desean que las nuevas granjas ganaderas que se quieran instalar en Sineu tengan que ser más pequeñas y estén a mayor distancia unas de otras. "La aplicación de la normativa del decreto del Govern supondría que las granjas en Sineu continuaran siendo macro y esto es lo que no quieren los sineuers y tampoco nosotros", ha declarado Fernández.

En la aprobación inicial de las NNSS se previó aplicar la nueva norma autonómica que permite casos de nuevas granjas ganaderas de alta intensidad de hasta 560 Unidades de Ganado Gordo (UBG), que en equivalencia a aves de corral, suponen unas 40.000 gallinas ponedoras, en una franja situada entre dos y cuatro kilómetros de los cascos urbanos. Esta eventualidad sería posible en el término de Sineu, y, por ello, el PSIB ha presentado alegaciones para impedir esta densidad ganadera y limitarla a 280 UBG.

"Defendemos el modelo agrario de Sineu, basado en explotaciones familiares y extensivas que conforman un paisaje de gran valor y que tradicionalmente han sido las que han funcionado en el pueblo, no podemos permitir ahora que el planeamiento facilite la implantación de explotaciones industriales de dimensiones que desborden esta realidad, por mucho que la norma del Govern lo diga", ha dicho el portavoz socialista en Sineu.

La segunda de las alegaciones de los socialistas propone incrementar la distancia mínima entre explotaciones en Sineu hasta un kilómetro para evitar efectos acumulativos que superen conjuntamente las 280 UBG.

Según dicen, la propuesta actual obvia que "varias instalaciones próximas entre sí pueden provocar la alteración de la convivencia con el medio ambiente y el casco urbano". Asimismo, García también defiende introducir un nuevo concepto para definir la Explotación Ganadera Intensiva de Dimensiones Industriales, que permitirá delimitar claramente qué actividades quedan sujetas a la prohibición de ampliación o nueva implantación, para diferenciarlas claramente de las actividades ganaderas extensivas.