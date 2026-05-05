Los socorristas de Palma convocan una huelga para el 24 de junio por la falta de equipamientos

Archivo - Socorristas en una playa de Palma. - CORT - Archivo

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Unió Socorristes Mallorca ha convocado una huelga general en Palma para el próximo 24 de junio, por la falta de infraestructuras para los profesionales en los arenales de la cuidad.

Así lo han anunciado los trabajadores en su perfil de la red social Instagram, en el que han señalado que el Consistorio habría "roto relaciones" con ellos tras la última reunión mantenida con el teniente de alcalde y regidor de Medio Ambiente, Llorenç Bauzá.

Los socorristas han asegurado que en las playas no disponen de elementos como módulos de primeros auxilios, baños, duchas o boyas, por lo que han apuntado que esto "no es gestión, sino que es abandono".

Asimismo, han alertado de una "inseguridad total" con "robos constantes" a usuarios e incluso al propio servicio de socorrismo. "La seguridad no es un gasto, es una necesidad", han reivindicado.

Por estos motivos, han convocado una manifestación el 28 de mayo en la plaza de Cort y el 24 junio han llamado a la huelga general.