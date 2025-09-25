Sofocan un incendio en un hotel de Platges de Muro (Mallorca). - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Mallorca han sofocado un incendio que se declaró a última hora de este miércoles en un hotel de Platges de Muro (Mallorca).

Según han informado, el fuego se originó sobre las 23.20 horas en un grupo electrógeno ubicado en la primera planta del establecimiento, en el exterior.

El incidente no afectó a las habitaciones y no resultaron heridos ni trabajadores ni clientes.

La actuación fue atendida por efectivos del parque de Alcúdia con apoyo inicial de Inca. El fuego se controló rápidamente, sobre las 00.15 horas y los equipos se retiraron tras la intervención.