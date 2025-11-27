El SOIB atiende a más de 300 víctimas de violencia machista que quieren volver a trabajar

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, participa en la mesa redonda 'Autonomía económica, igualdad e inclusión laboral como antídoto contra la violencia de género'. - CAIB

PALMA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB) ha atendido a lo largo de este año a cerca de 300 víctimas de violencia machista que querían volver a trabajar.

Así lo ha explicado este jueves la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, durante su intervención en la mesa redonda 'Autonomía económica, igualdad e inclusión laboral como antídoto contra la violencia de género' organizada con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N).

Cabrer ha recordado que este mes de noviembre el Consell de Govern ha aprobado ampliar en 1,8 millones de euros la convocatoria 'SOIB Oportunidades de empleo para la mujer', destinada a la contratación de mujeres que han sufrido o sufren violencia machista.

Con esta ampliación, la dotación total del programa alcanza los 7,8 millones de euros, ha informado la Conselleria en un comunicado.

El SOIB cuenta con 15 tutoras distribuidas entre sus oficinas, que este año han atendido a 300 víctimas de violencia machista que querían volver a trabajar. Desde que se puso en marcha el servicio son más de 1.200 mujeres las que han encontrado trabajo.

En la actualidad se están gestionando solicitudes para 140 contrataciones. "Son 140 vidas en reconstrucción, 140 proyectos personales que vuelven a avanzar", ha destacado Cabrer.

Una mujer superviviente de violencia machista y que ha participado en el programa ha compartido cómo fue su proceso. "Yo me encontraba hipotecada, sin trabajo y con deudas que no eran mías. No veía salida. Entré en el web y pedí cita con SOIB Dona. Entonces no lo sabía, pero eso cambió mi vida", ha explicado.

Gracias a este servicio, ha proseguido, pudo acceder a una oportunidad laboral subvencionada. Un año después, ya recuperada física, psicológica y emocionalmente, ha conseguido incorporarse al mercado laboral por medios propios y continuar un proyecto de vida autónomo y seguro.

"ACOMPAÑAR HACIA UN NUEVO FUTURO"

La mesa redonda ha sido moderada por la directora general de Conciliación y de Igualdad en el Ámbito Laboral, Margalida Darder, y ha contado con la participación de la directora del IbDona, Catalina Salom; la directora del SOIB, María Luján Olivera; la gerente del IFOC del Ayuntamiento de Calvià, Raquel Fernández, y la representante de Predif, Emilie Samarcq.

Tanto Fernández como Samarcq han puesto en valor el trabajo esencial de la red de tutoras del SOIB, que acompaña a las mujeres durante todo el proceso de búsqueda de empleo.

Han coincidido en remarcar que la flexibilidad y la formación de las empresas son determinantes para garantizar una inclusión laboral con éxito. "No se trata solo de ofrecer un puesto de trabajo, sino de acompañar a estas mujeres hacia un nuevo futuro", han señalado.

Salom, por su parte, ha dicho que "las mujeres no deben elegir entre protegerse o trabajar" y ha destacado la necesidad de mecanismos que aseguren itinerarios laborales estables y seguros.